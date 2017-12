Bancos acompanham Copom e reduzem juros do crédito Com a redução da taxa básica de juros, a Selic, em um ponto percentual, para 16,5% ao ano, anunciada no final da tarde de hoje pelo Comitê de Política Monetária (Copom), o Banco do Brasil reduziu as taxas de juros de contas especiais, cartão de crédito, linhas de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) e empréstimos para pequenas empresas (BB Giro Rápido). A alteração mais significativa ocorreu no crédito parcelado dos cartões BB, cuja taxa de juros foi reduzida de 6,20% para 5,23% ao mês. Desde 29 de junho, a taxa máxima dos cheques especiais para pessoas físicas e cartões de crédito caiu de 9% para 7,49% ao mês. Linhas como o BB Crédito Veículo e BB Leasing Veículo foram de 3,30% para 2,62% ao mês. Já o BB Crédito Turismo e o BB Crédito EletroEletrônicos tiveram suas taxas reduzidas de 4,20% para 2,91% ao mês. Para o BB Giro Rápido, capital de giro exclusivo para micro e pequenas empresas, a taxa de juros passou de 3,43% para 2,80% mensais. Bradesco No Bradesco, para pessoa física, os juros do cheque especial caíram de 8,18% para 8,10%, na máxima, e de 3,04% para 3,00%, na mínima. As taxas do crédito pessoal foram reduzidas de 5,69% para 5,61%, na máxima, e de 3,27% para 3,20%, na mínima. Para empresas, os juros do capital de giro caíram de 6,12% para 6,04%, na máxima, e de 3,04% para 2,97%, na mínima. Os juros da linha de desconto de duplicatas e de cheques foram reduzidos de 4,34% para 4,27%, na máxima, e de 2,03% para 1,96%, na mínima. O novo patamar de juros vigora a partir de amanhã em toda a rede de agências. HSBC O HSBC Bank Brasil também anunciou redução nas taxas de juros mínima e máxima das operações de empréstimo para pessoa física e jurídica. Os novos juros passam a vigorar em 1º de janeiro. O crédito pessoal pré-aprovado teve a taxa mínima reduzida em 0,38 ponto percentual, passando de 3,78% para 3,40%, enquanto a taxa máxima foi cortada em 0,07 ponto percentual, de 5,73% para 5,66%. No cheque especial para pessoa física, a taxa máxima de juros recuou 0,07 ponto percentual e passou de 8,30% para 8,23%, enquanto a mínima continua em 3%. O barateamento do custo do dinheiro também se estendeu às pequenas e médias empresas. O HSBC reduziu em 0,07 ponto percentual a taxa de juro máxima do cheque especial para pessoa jurídica, de 7,50% para 7,43% ao mês. A taxa mínima do empréstimo continua em 2,8% ao mês. Para as operações de crédito de desconto de duplicatas e desconto de cheques continuam valendo as mesmas taxas de juro definidas e já reduzidas no mês anterior.