Bancos ajudam e bolsas da Europa sobem Os principais índices do mercado de ações europeu encerraram em alta ontem, em meio às expectativas sobre o pacote econômico dos EUA e diante do alívio no setor bancário depois que o britânico Barclays anunciou queda de apenas 1% no lucro líquido em 2008. A Bolsa de Londres subiu 0,37% e a de Paris avançou 0,39%. A Bolsa de Frankfurt teve ganho de 0,48%.