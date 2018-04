Bancos alegam ser impossível abertura amanhã Os bancos argentinos não receberam até agora nenhuma norma sobre o novo funcionamento do sistema financeiro, previsto para ter início amanhã, conforme anúncio do ministro de Economia, Jorge Remes Lenicov. Por isso, diz uma alta fonte de um banco estrangeiro, é praticamente impossível voltar às operações normais nesta sexta-feira. Esta fonte disse à Agência Estado que os bancos desejam ter tempo no fim de semana para digerirem as normas e voltarem a funcionar somente na próxima segunda-feira. Ontem, outra fonte ouvida pela AE, ligada ao Banco Central, dissera que o feriado bancário e cambial deveria prosseguir até segunda-feira.