Bancos alemães são comedidos sobre viagem de Fraga e Malan Enquanto bancos como o Santander já declararam publicamente o apoio ao Brasil e a manutenção das suas linhas comerciais ao País, os bancos alemães preferem fazer poucos comentários sobre suas exposições ao Brasil e até mesmo sobre as expectativas em relação à reunião desta segunda-feira com o ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o presidente do BC, Armínio Fraga, na sede do Federal Reserve de Nova York. "O compromisso do Deutsche Bank com o Brasil permanece inalterado", informou uma porta-voz do Deutsche Bank em Nova York. Sobre a reunião de segunda-feira, a porta-voz preferiu não fazer comentários. Já o Commerzbank limitou-se a dizer, por meio de um porta-voz, que não tem intenção de alterar seus planos no Brasil, que inclui uma participação de 10% no capital do Unibanco. "Os nossos negócios, via Unibanco, não devem sofrer alterações", afirmou Peter Pietsch. Já o WestLB informou que não foi convidado para a reunião de segunda-feira com o ministro Malan e Armínio Fraga. O banco, segundo sua assessoria de imprensa, não quis fazer comentários sobre a manutenção de linhas comerciais ao Brasil.