Bancos: analise pacotes de tarifas bancárias Uma alternativa para gastar menos com tarifas é aderir a um dos pacotes de serviços que são oferecidos pelos bancos. Cada banco tem, pelo menos, duas opções de cestas que atendem às necessidades de todos os tipos de cliente. O cliente deve procurar conhecer as opções do banco em que tem conta e verificar qual é a mais adequada ao seu perfil. Numa amostra de oito bancos, o valor destes pacotes varia entre R$ 3,50 e R$12,00, debitados mensalmente. Para se ter uma idéia de como é possível economizar utilizando estes pacotes, selecionamos dois exemplos indicados para pessoas que utilizam talão de cheques, veja abaixo: O cliente Bradesco que aderir ao pacote "Tarifa fácil - Opção 2", no valor de R$12,00, poderá utilizar, sem cobrança de tarifa adicional, os seguintes serviços: depósitos em conta, cartão de débitos Visa Electron (emissão e manutenção), débitos automáticos, informações por telefone e fax com atendimento pessoal e eletrônico, saques em terminal eletrônico e solicitação de talões de cheque. Em terminal eletrônico e também via Internet, o cliente pode realizar consultas de saldos e extratos, débitos de transferências e movimentação de investimentos. Além disso a renovação do limite de cheque especial, que acontece a cada 90 dias, e a renovação de ficha cadastral, que acontece a cada 360 dias, estão isentas de tarifa. Sem aderir ao pacote, apenas com o pagamento da renovação do cheque especial, o cliente gastaria R$ 8,40. Utilizando todo mês um talão de cheques (R$ 5,80) e retirando 4 extratos (R$ 1,50 cada), o cliente gastaria R$ 11,80. Outro exemplo é o pacote "Tarifa mais do que justa - Fórmula 1", do Unibanco, com valor de R$ 11,50, no qual estão inclusos os seguintes serviços: renovação de ficha cadastral e limite de cheque especial, manutenção de conta corrente, manutenção do cartão magnético, saques e extratos em agências 30 horas, depósito em cheque, movimentação de investimentos, débitos automáticos, sustação de cheques e informações por telefone e fax com atendimento eletrônico e pessoal. Neste caso também fica clara as vantagens que o pacote oferece, pois só com a tarifa de manutenção de conta corrente (R$ 4,00), que incide todo mês, um talão de cheques (R$ 5,20) e quatro extratos (R$ 0,90 cada), o cliente Unibanco já desembolsaria R$ 12,80. Veja tabela com as opções dos bancos pesquisados: Banco Pacote mais barato Pacote mais caro ABN Amro Real "Cesta amarela", R$ 3,50 - Fornecimento e manutenção de cartão magnético; 4 saques e pagamentos com cartão no caixa da agência; 4 extratos no auto-atendimento; 4 saldos no caixa Real automático; débitos automáticos; acesso ilimitado ao Internet Banking, 20 acessos ao Disque Real; depósitos em dinheiro; 20 depósitos em cheque; 20 débitos de cheques; débitos de cheques eletrônicos; débitos de Visa Electron; 4 saques no auto-atendimento; manutenção de conta corrente. "Cesta azul", R$12,00 - Fornecimento e manutenção de cartão magnético; fornecimento de talão de cheques; entrega de talão de cheques; 8 saques com cartão no caixa da agência; pagamento de contas com cartão no caixa da agência; 8 extratos no auto-atendimento; 2 extratos no auto-atendimento; 6 saldos no caixa automático; 4 saldos no caixa da agência; 1 extrato mensal consolidado; débito automático de contas; acesso ilimitado ao Internet Banking; 20 acessos ao Disque Real; depósitos ilimitados em dinheiro e 50 depósitos em cheque; 20 débitos de cheques; débitos de cheque eletrônico; débito de Visa Electron; sustações de cheques; contratação e renovação de cheque especial; contratação e renovação de ficha cadastral; 20 saques no auto atendimento; manutenção de conta corrente. Bandeirantes "Expressa", R$ 3,50 - 3 saques e 2 extratos em caixa eletrônico; 1 saque com cartão no caixa da agência; 5 transações com Cheque Eletrônico e RedeShop; 10 transações com cheque: depósito, sustação, saque e compensação. "Preferencial Plus", R$ 23,00 - 25 saques e 16 extratos em Terminais eletrônicos; 8 saques e 8 extratos em Terminais 24 horas; 3 saques em rede compartilhada; saques ilimitados no caixa da agência; 40 transações com Cheque Eletrônico e RedeShop; 2 entregas de talões de cheques; 130 depósitos em cheques; 20 sustações de cheques; saques ilimitados com cheques; compensação ilimitada de cheques; fornecimento de talão de cheques; contratação e renovação de ficha cadastral e cheque especial; 8 Teleatendimentos, 1 Multiextrato consolidado; envio de comprovantes de pagamento pelo correio. Banespa "Conta combinada 1", R$ 3,50 - Fornecimento e manutenção do cartão magnético; 8 saques no auto-atendimento e na rede especial; 2 saques com cartão no caixa da agência; 4 extratos em terminais eletrônicos; débitos automáticos; manutenção de conta corrente; depósitos em dinheiro; 50 depósitos em cheque; fornecimento de saldo por telefone; acesso ao Telebanespa; acesso ao Netbanking; renovação de ficha cadastral. "Conta combinada 4", R$ 12,00 - Fornecimento e manutenção de cartão magnético; saques no auto-atendimento e na rede especial; 10 saques com cartão no caixa; 4 extratos em terminais eletrônicos; débitos automáticos; manutenção de conta corrente; 50 depósitos em cheque; depósitos em dinheiro; fornecimento de saldo por telefone; renovação de cheque especial; extrato especial; fornecimento de talão de cheques; 40 transações com cheque: saque, compensação e pagamentos de contas; transferência entre contas Banespa; transações com cheque eletrônico; 4 extratos via fax; 20 acessos ao Telebanespa; acesso ao Netbanking; acesso ao Home Banking; 1 remessa de talão pelo correio; 4 saques em rede 24 horas ou RVA; renovação de ficha cadastral. Bradesco "Tarifa Fácil - opção 1", R$ 3,50 - Depósitos em conta corrente; emissão e manutenção de cartão Visa Electron; consultas de saldos; débitos e transferências; movimentação de investimentos; atendimentos pessoal e eletrônico via telefone; consulta de saldos; extratos; movimentação de investimentos e débitos de transferências via Internet; extratos por fax e em terminais eletrônicos; débitos automáticos. "Tarifa Fácil - opção 2", R$ 12,00 - Depósitos em conta corrente; emissão e manutenção de cartão Visa Electron; consultas de saldos; débitos e transferências; movimentação de investimentos; atendimentos pessoal e eletrônico via telefone; consulta de saldos, extratos, movimentação de investimentos e débitos de transferências via Internet; extratos por fax e em terminais eletrônicos; débitos automáticos; fornecimento de talão de cheques; compensação de cheques internos e externos; sustação de cheques; renovação de ficha cadastral e cheque especial. Itaú "MaxiConta Eletrônica", R$ 3,50 - Fornecimento de cartão magnético; transações em caixa eletrônico: consulta de saldos, 5 saques, 20 transferências para terceiros; 25 pagamentos de contas, 4 extratos; 4 saques ou pagamentos de contas no caixa da agência; pagamento de compras em lojas conveniadas; depósito ilimitado em dinheiro e até 10 depósitos em cheques; débito automático de contas; movimentação de poupança. "MaxiConta Eletrônica", R$ 12,00 - Fornecimento de cartão magnético; fornecimento de talão de cheques; 20 transações com cheque: saques compensação e pagamento de contas; transações em caixa eletrônico: consulta de saldos, 20 saques, 30 transferências para terceiros; 30 pagamentos de contas, 8 extratos; 4 saques ou pagamentos de contas no caixa da agência; pagamento de compras em lojas conveniadas; depósito ilimitado em dinheiro e até 50 depósitos em cheques; débito automático de contas; entrega de talão de cheques; movimentação de poupança; 20 atendimentos pessoais por telefone; 50 transações via Internet; 4 transações por fax; 1 sustação de cheque. Santander "Conta planejada especial", R$ 4,00 - Consulta de saldo no auto-atendimento; débitos automáticos; depósitos em dinheiro; depósitos em cheque; extrato de conta corrente; fornecimento e manutenção de cartão magnético; transações via Internet; manutenção de conta corrente; 5 saques em terminais 24 horas; saques no auto-atendimento; informações por telefone: atendimento eletrônico ilimitado e 4 atendimento personalizados. "Conta planejada PJ básica", R$ 16,50 - Consulta de saldo no auto-atendimento, contratação e renovação de cheque especial, débito automático de concessionárias, depósitos em cheques, 22 extratos de conta corrente no auto-atendimento, 1 extrato integrado, fornecimento de cartão magnético, fornecimento de talão de cheque, 6 informações via fax, transações via Internet Banking, informações por telefone: atendimento eletrônico ilimitado e 22 atendimentos personalizados, sustação de cheques, 40 transações com cheques debitados. Nossa Caixa "On-Line"- R$ 3,50 - Manutenção de conta corrente; 30 depósitos em cheques e ilimitados em dinheiro; fornecimento de cartão magnético; 4 saques no caixa da agência; saques ilimitados no auto-atendimento e 1 saque na rede 24 horas; transações RedeShop; consulta ilimitada de saldo; 4 extratos em terminal eletrônico; transferências entre contas; débito automático de contas. "Classic"- R$ 11,00 - Manutenção de conta corrente; até 80 depósitos em cheques e ilimitados em dinheiro; fornecimento de talões de cheque; transações com cheque: 4 débitos com valor igual/inferior a R$10,00 e 30 débitos com valor igual/superior a R$10,01; 1 sustação de cheque; fornecimento de cartão magnético; 10 saques no caixa da agência; saques ilimitados no auto-atendimento e 5 em caixas 24 horas; transações com RedeShop; consulta ilimitada de saldo; 8 extratos em Terminal eletrônico; 4 consultas via fax, transferências entre contas; débito automático de contas; renovação de ficha cadastral. Unibanco "Tarifa mais do que justa - Fórmula 3"- R$ 3,50 - Manutenção de conta corrente; manutenção de cartão magnético; 10 saques em agências 30 horas; 4 extratos em agências 30 horas; depósitos em cheque, movimentação de investimentos e débitos automáticos ilimitados; atendimento eletrônico via telefone. "Tarifa mais do que justa - Fórmula 1"- R$ 11,50 - Renovação de ficha cadastral e cheque especial; manutenção de conta corrente; manutenção de cartão magnético; fornecimento de talão de cheques, 2 sustações de cheque; 60 saques em agências 30 horas; 4 extratos em agências 30 horas; depósitos em cheque, movimentação de investimentos e débitos automáticos ilimitados; atendimento eletrônico ilimitado via telefone e 20 atendimentos humanos; 4 extratos via fax.