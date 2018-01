Bancos antecipam 13º salário Todo ano, por volta de outubro, alguns bancos se oferecem para antecipar o 13º salário de seus clientes com taxas de juros menores que as cobradas pelo mercado. Este ano, as instituições bancárias estão mais agressivas e otimistas, graças aos juros menores, e dão crédito facilitado. A previsão conservadora é crescer 30% em relação ao ano passado. Quem tem dívida com taxas de juros elevadas pode beneficiar-se da antecipação do 13º salário para saldá-la, uma vez que o cheque-especial e o cartão de crédito, por exemplo, cobram taxas mensais de juros em torno de 10%. Segundo a superintendente nacional de produtos para pessoa física da Caixa Econômica Federal (CEF), Celina Lopes, a antecipação foi criada para facilitar a vida dos clientes que têm conta-salário no banco. "Seja para pagar contas ou antecipar compras. Se antecipar R$1 mil, por dez dias, vai pagar R$11 de juros e se livrar das lojas cheias e do trânsito de fim de ano", diz Celina. Bancos que aderiram Oferecem a antecipação o Banespa, o Bradesco, a Caixa, a Nossa Caixa e o Real. O Bradesco é o único banco que estende o benefício aos demais correntistas. As outras instituições fazem a antecipação só para aqueles que têm conta-salário. A taxa mais alta é a da Nossa Caixa, de 3,60% ao mês, e a mais baixa é do Real, 2,70% ao mês. Outras instituições devem oferecer o serviço até o fim desta semana, como o BCN.