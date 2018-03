Bancos antecipam restituição do Imposto de Renda Os bancos já estão antecipando até 100% do valor da restituição do Imposto de Renda (IR). As linhas de crédito para pessoa física têm taxas de juros que variam de 3,85% ao mês a 4,10% ao mês. O pagamento do empréstimo pode ser realizado na data do lote de restituição. Caso o contribuinte não esteja incluído em nenhum lote, terá de quitar a dívida na data limite do contrato que, na maioria dos bancos, vence no mês de dezembro deste ano. Os clientes dos bancos Banespa e Santander poderão antecipar o crédito da restituição do Imposto de Renda 2003 com taxa de 3,90% ao mês. No Banespa, o cliente pode antecipar entre 70% e 100% do valor da restituição, dependendo do mês de contratação do empréstimo. O valor mínimo para a antecipação é de R$ 200,00. No Santander, o valor mínimo é de R$ 300,00 e o cliente pode antecipar até 70% do valor total da restituição. O Banco do Brasil (BB) antecipa para seus correntistas até 70% do valor da restituição do IR. O limite mínimo para o empréstimo é de R$ 100,00 e o limite máximo de R$ 10 mil. O pagamento será realizado automaticamente no crédito da restituição ou na data limite, dia 15 de janeiro de 2004. A taxa de juros para esta linha de crédito é de 4,10% ao mês. No BBV Banco, o cliente pode antecipar até 100% do valor da restituição do IR. A taxa de juros para os clientes é de 3,90% ao mês e para os funcionários da instituição é de 3,20% ao mês. A linha de crédito tem o valor mínimo de empréstimo de R$ 300,00. O pagamento é descontado de uma só vez, na data do lote de restituição em que a Receita Federal fizer o crédito na conta do declarante ou na data limite do empréstimo, dia 19 de dezembro de 2003. O banco Bradesco também lançou uma linha de crédito especial para quem pretende antecipar a restituição do IR. Os clientes da instituição poderão antecipar de 60% até 100% do valor da restituição. A taxa de juros para este empréstimo é de 4,10% ao mês. A forma de pagamento será feita em parcela única na data do crédito da restituição. A Caixa Econômica Federal vai oferecer, a partir do dia 24 de março, empréstimo destinado à antecipação de restituição do IR. A Caixa antecipará até 75% do valor da restituição, dependendo da análise cadastral. A taxa de juros para esta linha de crédito é de 3,95% ao mês. O prazo máximo para pagamento do empréstimo é 30 de dezembro deste ano. O limite mínimo para o empréstimo é de R$ 300,00 e o máximo é de R$ 10 mil. Os correntistas do HSBC poderão antecipar até 75% do valor total da restituição do Imposto de Renda. A antecipação é limitada a R$ 10 mil. O valor mínimo para o empréstimo é de R$ 300,00. A liquidação do empréstimo será automática, realizada no momento de recebimento da restituição ou no vencimento da operação, em fevereiro de 2004. Ao contratar esta linha de crédito, o cliente do banco ganha um leãozinho de pelúcia com a camiseta do HSBC. De acordo com a Assessoria de Imprensa do HSBC, as taxas de juros serão definidas após a reunião do Comitê de Política Monetário do Banco Central (Copom), que termina nesta quarta-feira. A Nossa Caixa também oferece uma linha de crédito para antecipação da restituição do Imposto de Renda aos correntistas pessoa física. O valor a ser financiado varia entre 69% e 93% da restituição, de acordo com o mês da solicitação. A taxa de juros é de 3,85% ao mês. Nos empréstimos de valores acima de R$ 2 mil, a instituição exige um avalista. O valor mínimo é de R$ 200,00. O pagamento ocorrerá na data do recebimento da restituição ou até 30 de dezembro de 2003. O Real ABN Amro antecipa até 70% do valor da restituição de IR para seus correntistas. O valor mínimo a ser antecipado é R$ 200,00 e o máximo, R$ 6.000,00. Para ter acesso à linha de crédito, basta ao cliente apresentar uma cópia do recibo de entrega da declaração do IR em que a instituição é indicada como banco recebedor. A taxa de juros praticada é de 3,90% ao mês. Os clientes do Unibanco poderão antecipar até 70% da restituição de seu Imposto de Renda. O valor do empréstimo pode variar de R$ 200,00 até R$ 12 mil. A taxa de juros é variável conforme o prazo e o valor do empréstimo, segundo a Assessoria de Imprensa do banco. Banco Quanto antecipa Taxa mensal de juros Banco do Brasil Até 70% 4,10% BBV Banco Até 100% 3,90% Banespa Entre 70% e 100% 3,90% Bradesco Entre 60% e 100% 4,10% Caixa Até 75% 3,95% HSBC Até 75% Indefinida Nossa Caixa Entre 69% e 93% 3,85% Real ABN Amro Até 70% 3,90% Santander Até 70% 3,90% Unibanco Até 70% Variável*