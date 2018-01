Bancos antecipam restituição do IR O contribuinte pessoa física que tem direito à restituição do Imposto de Renda (IR) já pode antecipar seu recebimento em algumas instituições financeiras. São elas: HSBC, Nossa Caixa, Santander, Real-ABN Amro e Banco do Brasil. Os clientes desses bancos poderão receber parte da restituição em uma operação que vai funcionar como uma linha de crédito, já que, mensalmente, o cliente pagará juros pelo valor antecipado. O pagamento do valor total do empréstimo é feito em parcela única e será descontado na conta corrente do cliente na data do depósito da restituição, a ser efetuado pela Receita em um dos lotes programados. Trata-se de uma operação vantajosa para quem tem dívidas, pois as taxas nessas linhas de antecipação do IR são bem inferiores às cobradas pelos bancos no cheque especial ou, até mesmo, nas dívidas no cartão de crédito. Compare as taxas nas tabelas de juros disponíveis nos links abaixo. Veja as condições de cada banco No HSBC, o empréstimo é dirigido a todos os clientes que não tenham restrições de crédito. O valor mínimo de antecipação é de R$ 300,00 e os juros cobrados serão de 2,7% ao mês. O valor máximo da antecipação é de 75% do valor total da restituição. No Real-ABN Amro, a taxa de juros dessa linha é de 2,9% ao mês e o banco está antecipando até 70% do valor a ser recebido. O Banco Santander também está operando com uma linha especial de crédito para antecipar a restituição do IR a todos os clientes pessoa física da instituição, que tenham pelo menos seis meses de conta no banco. A taxa de juros é de 3,45% ao mês. O valor mínimo para antecipação é de R$ 715,00 e, no máximo, 70% do valor a ser restituído. No Banco do Brasil (BB), os clientes que têm cheque especial na instituição ou recebem salário em conta corrente - 7,6 milhões de clientes - também poderão antecipar a restituição do IR. O cliente pagará juros de 3,2% ao mês e poderá sacar até 70% do valor da restituição (veja mais informações no link abaixo). Nossa Caixa antecipa 100% da restituição A Nossa Caixa está antecipando até 100% do valor da restituição para todos os seus clientes, desde que o valor da restituição não supere 2,5 vezes a renda líquida do cliente, que precisa ser comprovada ao banco. O valor mínimo da antecipação é de R$ 200,00 e os juros cobrados são de 3,5% ao mês.