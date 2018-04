Bancos antecipam restituição do IR As instituições financeiras estão oferecendo linhas de crédito para antecipação da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2002. Os correntistas dos principais bancos podem adquirir o empréstimo de até 100% do valor da restituição. Os juros variam entre 2,95% e 4% ao mês. A Caixa Econômica Federal vai antecipar até 80% do valor da restituição do Imposto de Renda (IR), dependendo da análise cadastral do cliente. A taxa de juros para esta linha de crédito é de 2,95% ao mês. Para obter o empréstimo, o cliente da Caixa deve optar por receber a restituição na agência em que tem conta. A solicitação da linha de crédito deve ser feita diretamente na agência da Caixa. O cliente tem até 28 de fevereiro de 2003 para liquidar o empréstimo com a instituição. Na Nossa Caixa, o valor antecipado varia até 100% de acordo com o mês da solicitação, desde que não ultrapasse 2,5 vezes a renda mensal líquida comprovada e respeitados os limites de comprometimento da renda. A taxa de juros é de 3,5% ao mês. A operação é realizada através de um crédito rotativo, em conta corrente, com cobrança de encargos (juros e IOF) e o valor mínimo de financiamento é de R$ 200,00. A dívida pode ser paga na data do recebimento da restituição ou em 30 de dezembro deste ano. No Bradesco, a linha de crédito de antecipação da restituição do IR tem taxa de juros de 4% ao mês. O banco antecipa até 100% da restituição para os clientes que optarem por quitar a dívida em até 120 dias. Para quem pretende pagar em 180 dias, o banco antecipa até 80% da restituição. Já os clientes que pretendem antecipar até 70% têm prazo de até 270 dias. Em caso de antecipação de até 60%, o prazo para pagar é de até 360 dias. Não há limite mínimo para o financiamento. O Banespa também está com uma linha de crédito para antecipar a restituição do IR. A taxa de juros é de 3,5% ao mês. O empréstimo é válido apenas para correntistas do banco e a data limite de pagamento do financiamento é o último dia útil do ano. O cliente pode antecipar até 100% da restituição. Não há limite mínimo para o empréstimo. No HSBC, os clientes poderão antecipar até 75% da restituição do IR. O limite mínimo do financiamento é de R$ 300,00 e o limite máximo é de R$ 10 mil. De acordo com a Assessoria de Imprensa do banco, a taxa de juros é de 3,3% ao mês e o pagamento será feito automaticamente após o recebimento da restituição. O Banco Real ABN Amro está com uma linha de crédito que antecipa até 70% da restituição do Imposto de Renda. A taxa de juros é de 3,95% ao mês. O valor mínimo para o financiamento é de R$ 200,00 e o valor máximo é de R$ 6 mil. O financiamento deve ser quitado até o dia 16 de dezembro. No Banco do Brasil, o empréstimo pode ser de até 70% do valor da restituição do IR. O valor mínimo de crédito é de R$ 100,00 e o valor máximo é de R$ 10 mil. O pagamento será realizado automaticamente, com o recebimento da restituição. A taxa de juros é de 3% ao mês. No BBV Banco, o cliente pode antecipar até 100% da restituição. A taxa de juros é de 3,5% ao mês e o cliente terá de quitar sua dívida até o recebimento do último lote de restituição, previsto pela Receita Federal para o dia 16 de dezembro. Veja no quadro abaixo as taxas de juros cobradas pelos bancos na antecipação do IR. Bancos Taxa de juros (ao mês) Banco do Brasil 3,0% Banespa 3,5% Bradesco 4% BBV 3,5% Caixa Econômica Federal 2,95% HSBC 3,3% Nossa Caixa 3,5% Real ABN 3,95%