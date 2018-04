Bancos anunciam que vão reduzir taxas de juros

Vários bancos anunciaram nesta quarta-feira, 22, que vão reduzir suas taxas de juros, no crédito ao consumidor e a empresas, após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de cortar a taxa Selic (juro básico de referência da economia brasileira) em 0,5 ponto porcentual, para 8,75% ao ano.

Veja também:

Taxa Selic atinge nível mais baixo da história

Com queda da Selic, poupança ganha espaço dos fundos

O Itaú Unibanco informou que diminuirá pela quinta vez este ano as taxas máximas de contratação do crediário e cheque especial, tanto para pessoa física quanto jurídica. De acordo com nota distribuída pelo banco, a redução será de 0,04 ponto porcentual sobre as taxas máximas mensais cobradas pelo Itaú Unibanco, e vai vigorar a partir da próxima terça-feira (dia 28).

O Bradesco diminuiu as taxas em suas linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas, que valerão a partir de segunda-feira (dia 27). Para o cliente pessoa física, a taxa de juros mínima do cheque especial cairá de 4,58% ao mês para 4,54% ao mês e a máxima baixará de 8,28% ao mês para 8,24% ao mês. No crédito pessoal, a taxa mínima caiu de 3,11% ao mês para 3,07% ao mês e a máxima, de 5,68% ao mês para 5,64% ao mês. No CDC Bens, a taxa mínima caiu de 2,8% para 2,76% mensais. No CDC Veículos, o Bradesco vai cobrar taxas a partir de 1,20% ao mês com financiamento em até 80 meses. Na modalidade Leasing Veículos, a taxa máxima diminuiu de 2,56% ao mês para 2,55% ao mês, em operações também com prazos de até 80 meses.

Para empresas, na linha de capital de giro do Bradesco a taxa máxima caiu de 4,86% ao mês para 4,82% ao mês. Os juros da linha de antecipação de recebíveis de duplicatas, cheques e cartão de crédito foram reduzidos de 2,21% ao mês para 2,17% ao mês na mínima e de 4,31% ao mês para 4,27% ao mês na máxima.

O Banco do Brasil anunciou a redução das taxas, que entram em vigor já a partir de sexta-feira (dia 24). No cheque especial, a taxa máxima caiu para 7,65% ao mês e a mínima, para 1,21% ao mês. No cartão de crédito, a taxa máxima cedeu para 12,52% ao mês e a mínima passou de 2,99% para 2,95% ao mês. O parcelamento de fatura de cartões de crédito teve as taxas reduzidas para 3,34% ao mês, na mínima, e 4,52% ao mês, na máxima.

As taxas do crédito pessoal (BB Crédito Automático) também foram reduzidas - a taxa mínima para 4,41% ao mês e a taxa máxima para 5,25% ao mês. Para o financiamento de veículos, a taxa mínima foi reduzida de 1,19% ao mês para 1,17% ao mês e a taxa máxima caiu de 2,40% ao mês para 2,36% ao mês.

Os clientes do segmento de micro e pequenas empresas também terão taxas de juros menores. A taxa mínima do BB Giro Rápido, linha de capital de giro, era de 2,09% ao mês e caiu para 2,08% ao mês e a máxima saiu 2,35% ao mês para 2,34% ao mês. A taxa mínima do Cheque Ouro Empresarial, que era de 4,95% ao mês, baixou para 4,91% ao mês e a máxima passou de 7,53% ao mês para 7,49% ao mês.

O Grupo Santander, que reúne os Bancos Santander e Real, reduziu as taxas de juros cobradas em suas linhas de crédito. As novas taxas de juros começam a valer a partir de segunda-feira (27) em toda a rede de agências. Para os clientes do Santander e do Banco Real, a taxa de juros máxima do cheque especial cairá de 9,42% para 9,38% ao mês. A taxa do rotativo para cartão de crédito internacional foi reduzida de 12,50% para 12,46% ao mês. Já a do parcelamento da fatura terá queda de 6,99% para 6,95% ao mês.

No HSBC, a redução dos juros para linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas valerá a partir de amanhã (dia 23). Para os correntistas pessoa física, a taxa máxima do cheque especial caiu de 9,3% ao mês para 9,26%. Os juros máximos do crédito pessoal caíram de 7,36% para 7,33%. No segmento Premier, a taxa do cheque especial foi de 7,39% para 7,35% e a do crédito pessoal, de 5,04% para 5,01%.

Para as empresas, os juros máximos do cheque especial baixaram de 9,33% para 9,31%. A taxa máxima para capital de giro foi de 3,69% para 3,65%. O desconto de duplicatas e cheques passou de 3,10% para 3,06%. Os juros da conta garantida passaram de 4,50% para 4,46%.