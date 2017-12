Bancos anunciam redução de juros O Banco Santander e o Banco do Brasil saíram na frente e ontem mesmo anunciaram as primeiras reduções dos juros para pessoas físicas depois do corte da Selic. O custo do empréstimo pessoal caiu de 4,3% para 3,75% ao mês no Santander. No Banco do Brasil, a taxa mensal do cheque especial caiu de 2,1% para 2,05% para os clientes Ourocard; o cartão de crédito rotativo, de 7,79% ao mês para 7,74% ao mês; e o crédito direto ao consumidor, de 3,2% ao mês para 3,1% ao mês na compra de veículo próprio. O Itaú, segundo seu presidente, Roberto Setúbal, analisa o novo quadro. "A redução nas taxas ao longo do ano confirma a boa situação macroeconômica que o Brasil passa e indica em 2001 um crescimento forte, de 4%", disse. A Caixa Econômica Federal também promete divulgar hoje suas novas taxas. Para o economista Miguel Ribeiro de Oliveira, vice-presidente da Associação Nacional de Executivos de Finanças e Contabilidade (Anefac), a redução média para o consumidor será de 0,09 ponto porcentual. "O efeito da queda da Selic foi extremamente baixo, já que existe uma grande diferença nas pontas", disse. Veja mais informações na seqüência. Montadoras O Banco Fiat liderou a redução nos juros do crédito entre as financeiras de montadoras ao anunciar, ontem, o corte nas taxas de financiamentos. Os bancos General Motors, Ford e Volks informaram que estão avaliando o impacto da redução na taxa, sem especificar quando ocorrerá a redução nos juros. O Banco Fiat reduziu a taxa de juros de 1,98% para até 1,92% ao mês.