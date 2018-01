Bancos anunciam redução dos juros O Banco GM anunciou a redução das taxas de juros e estendeu os prazos de financiamento dos veículos zero quilômetros. Para toda a linha Chevrolet as taxas de juros são de 1,99% ao mês, com prazos que vão até 48 meses, e entrada mínima de 20%. O Vectra GLS, por exemplo, pode ser adquirido com taxas de 1,49% ao mês e prazos de até 24 meses, com entrada mínima de 30%. Comparando maio de 99, com maio deste ano, houve um crescimento de 128% no volume de veículos financiados junto à rede Chevrolet. O Banco GM verificou um aumento também no valor médio financiado de R$ 9.500,00 para R$ 13 mil, com aumento no prazo médio de 22 para 30 meses. O Banco Toyota também está operando com juros mais baixos, de 1,90% ao mês, para operações de Leasing e Crédito Direto ao Consumidor (CDC) em até 24 meses. A nova taxa é válida para compra de modelos novos Toyota e Lexus na rede de concessionárias autorizadas em todo o Brasil. A redução é motivada pela queda na taxa base do Banco Central para 17,50% ao ano. A taxa anterior (1,99%), a partir de hoje, é válida para os planos de financiamento e leasing em 36 meses.