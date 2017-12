Bancos apóiam, mas indústria e comércio criticam Copom A manutenção da Selic, a taxa básica de juros da economia, em 16,5% ao ano, decidida hoje pelo Comitê de Política Monetária (Copom), é uma surpresa para a maioria dos analistas. Enquanto os bancos apoiaram a decisão, indústria e comércio fizeram duras críticas ao que chamaram de conservadorismo do Banco Central (BC). Para o empresário José Arthur Lemos de Assunção, presidente da Fenacrefi e vice-presidente da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimentos (Acrefi), a decisão do Copom confirma que o Banco Central optou por maior conservadorismo. ?A decisão apenas ratificou o que havia sido divulgado há um mês, na ata do Copom de dezembro, em que se afirmou que, daquele momento em diante, as quedas na Selic seguiriam um ritmo bem mais moderado. Como decorre algum tempo para que a redução dos juros surta efeitos práticos na economia, Assunção prevê que neste início de ano é que ?começaremos a sentir os efeitos da redução da Selic promovida no segundo semestre do ano passado?. Ele estima que a Selic chegue aos 13% ao ano previstos para o final deste ano. Isso contribuirá, segundo ele, para que a inflação se oriente, sem grandes sobressaltos, para a meta, ficando em torno de 6%. Críticas Já na indústria paulista, o consenso era de que havia plenas condições para uma queda de até 1,5 ponto porcentual, sobretudo porque a demanda no comércio continua fraca. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Brinquedos e candidato às eleições para a presidência da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Synésio Baptista da Costa, explica que como já existem sinais de aumento de preços ? os eletroeletrônicos, por exemplo, devem subir 10% -, a expectativa é que a demanda ou se mantenha nos atuais patamares, já fracos, ou recue ainda mais. O economista Marcel Solimeo, da Associação Comercial de São Paulo, considerou inóqua a decisão do Copom de manter a taxa Selic inalterada, avaliando que ela não terá efeito prático sobre o comportamento da demanda e dos preços. Segundo Solimeo, mesmo que o Copom tivesse cortado os juros em até 1 ponto percentual, a demanda continuaria enfraquecida. "Não há renda. Como se pode pensar em explosão de consumo?", indagou o economista. Nos primeiros dias de janeiro, apenas as vendas de eletroeletrônicos e móveis registraram aumento, ainda que pequeno, nas vendas. Nessas áreas, a consulta ao SPC cresceu 2,6%, principalmente por conta do ligeiro aumento na oferta de crédito. Um eventual aumento de preços por parte da indústria também terá pouca influência na inflação, já que a demanda deve se enfraquecer ainda mais, concluiu o economista.