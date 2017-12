Bancos apóiam regras de direito do consumidor Os bancos ouvidos pela Agência Estado aprovaram a Resolução Normativa 2878 do Banco Central, publicada hoje no Diário Oficial. O documento consolidou um conjunto de normas anteriores e introduziu algumas novas relativas ao relacionamento entre as instituições bancárias e seus clientes. Foi garantida uma série de direitos, já em vigor em muitos bancos. A principal dificuldade apontada pelas empresas é quanto à exigência de adaptação de todas as agências e caixas eletrônicos para portadores de deficiências físicas até 19 de dezembro de 2002. O Itaú e o Banco do Brasil já têm caixas adaptados para deficientes. O Itaú, segundo o diretor de relações institucionais, Aldous Albuquerque Galletti, estima que o banco já tenha cerca de 80 terminais especiais espalhados por pontos de grande circulação e agências centrais. A diferença é que esses aparelhos são mais baixos que os habituais. Os do Banco do Brasil, cerca de 100, além de mais baixos, também apresentam teclado vertical. Para o gerente executivo do BB Responde, Marcos Linhares Fagundes, esse é o principal obstáculo que as empresas enfrentarão devido à falta de equipamentos disponíveis no mercado, especialmente para portadores de deficiência visual. Segundo Linhares, no último concurso do BB, 5% das vagas foi reservada para portadores de deficiências. A adaptação física das agências para a acessibilidade com cadeira de rodas já está adiantada na maioria dos bancos. Em cerca de 80% das 3026 agências e 1860 postos de atendimento bancário (PAB) do BB, as reformas já foram feitas. O gerente executivo do BB Responde destaca que em algumas agências antigas há impedimentos legais - relativos a códigos urbanos municipais, como a proibição de construção de rampas sobre calçadas estreitas em imóveis muito próximos às ruas. Também há obstáculos de caráter arquitetônico, como grandes escadarias de acesso à agência ao ar livre, inviabilizando tanto a construção de rampas como de elevadores. Segundo ele, essas dificuldades devem ser contornadas. No Itaú, cerca de 80% das quase 2000 agências também já está adequada. Os números em outros bancos são parecidos. Na Caixa Econômica Federal (CEF), das cerca de 1800, em média 85% estão em conformidade com a resolução. E no HSBC, que tem aproximadamente 1000 agências, 400 foram reformadas em 2000 e mais 450 têm entrega prevista até o final do ano. O superintendente nacional da rede de agências da CEF, José Urbano Duarte, garante que a maioria das medidas definidas já estava regulada e vinha sendo cumprida, e as demais estão em fase de implementação. Ele destaca a importância das regras no relacionamento dos bancos com seus clientes e considera que os prazos concedidos são realistas. O Itaú e o Banco do Brasil concordam e também aprovam a resolução, que contou com a participação de representantes das instituições bancárias.