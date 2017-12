Bancos apostam em Telemar e Embratel Apesar de serem considerados mais arriscados por concentrarem investimentos num único setor, os fundos de ações setoriais de telecomunicações podem ser uma opção para quem vendeu Telesp e quer continuar na área das teles. Esses fundos começaram a se recuperar das perdas devido à queda da bolsa eletrônica norte-americana Nasdaq em abril e maio, e já mostraram um bom desempenho em junho. A análise de cada fundo Até a última quinta-feira, o fundo Safra Setorial Telecom acumulava rendimento de 11,77% em junho e no ano, de 22,14%. Otimista, o administrador de Renda Variável do Banco Safra, Valmir Rendolh Celestino, diz que, no Brasil, a telefonia fixa e móvel tem potencial para crescer, e também a Embratel. Devido ao fato de todo o tráfego da Internet passar pela Embratel, a empresa também foi citada como uma boa opção pelo administrador de recursos da Liberal Asset Management, André Simões. Em junho, até dia 29, o fundo Liberal Telecomunicações rendeu 11,09%. Mas no ano ainda rodava com rendimento negativo de 3,04%. Fatores externos devem ser considerados O gestor de Renda Variável da ABN AMRO Asset Management, Alexandre Póvoa, diz que, além de escolher bem as empresas do setor, é preciso ter agilidade para trocar de posição na hora certa. Até o último dia 29, o ABN AMRO Tele@Com acumulava ganho de 13,03% e de 7,44% no ano. A diretora de Renda Variável do Citibank, Noriko Yokota, diz que, no Brasil, o setor de telecomunicações tem potencial de crescimento, mas o desempenho da bolsa depende não só de fatores internos, mas também dos externos. Em junho, até dia 29, o fundo CitiTelecom acumulava rendimento de 13,33% e de 7,89% no acumulado de 2000.