Bancos argentinos devem perder 80% do capital O FMI prevê que os bancos na Argentina perderão este ano 80% do capital, em decorrência da crise e das medidas adotadas até agora pelo governo Eduardo Duhalde. O ministro da Economia, Roberto Lavagna, reuniu-se neste domingo com os bancos para avaliar as estratégias de reconstituição do sistema financeiro. O FMI recomenda a racionalização e a privatização dos bancos públicos. Falando de Miami, o subsecretário de Estado norte-americano para Assuntos Hemisféricos, Otto Reich, pediu ao governo de Duhalde que continue as negociações com o organismo internacional. Reich afirmou que "o povo argentino está experimentando um desastre econômico sem paralelo em sua história, pedimos ao governo desse país que trabalhe com o FMI para desenvolver um programa econômico sustentável". Ele acrescentou que os Estados Unidos estão "prontos para apoiar a Argentina na implementação do programa". FMI imprescindível Lavagna afirmou no fim de semana que as negociações com o FMI são imprescindíveis, e que já começou a trabalhar nesse sentido. De um lado, falou com o titular do Banco Central, Mario Blejer, para analisar a abertura dos mercados a partir desta segunda-feira, e a reestruturação do sistema financeiro. Fontes do governo disseram que "a principal preocupação de Lavagna esta semana será manter o dólar em torno de 3 pesos". Segundo essas fontes, o governo, como indicou o chefe de gabinete, Jorge Capitanich, estuda adotar um regime de banda cambial, apesar de dizer que a partir desta segunda-feira o peso volta a flutuar livremente. "O mercado será livre, mas funcionará com um teto e um piso que Lavagna quer manter em 3,20 pesos e 2,80 pesos por dólar, respectivamente", disse uma fonte. Corralito Isso significa que, quando a cotação do dólar superar 3,20 pesos, o Banco Central passará a intervir no mercado para que não supere essa barreira. A fonte do governo disse também que Lavagna não está preocupado com o baixo nível de reservas. O novo ministro não acreditaria que precisará gastar muitas reservas porque uma lei aprovada na semana passada limitará os saques do corralito por ordem judicial e, assim, os correntistas não terão recursos disponíveis para procurar segurança no dólar. O ministro explicou neste domingo aos banqueiros a idéia para uma saída do "corralito" por meio de bônus, como havia proposto o antecessor, Jorge Remes Lenicov, mas com uma mudança substancial: as instituições privadas precisarão fornecer bônus próprios correspondentes aos depósitos dos poupadores. No entanto, o governo federal se encarregaria de uma parcela da emissão de bônus. Bancos abertos O FMI recomenda liberar o corralito no equivalente a 10% do meio circulante (cerca de 1,5 bilhão de pesos). Nesta segunda-feira fica revogado o feriado cambial e bancário que durou toda a semana passada. Lavagna procurou garantir o apoio dos bancos para "manter um arcabouço institucional sólido", conforme assegurou, para estabilizar o peso. Pende sobre o ministro o risco de se desencadear uma hiperinflação em decorrência da disparada do dólar. Lavagna admitiu que a inflação pode chegar a 10%. No entanto, o novo ministro garantiu que "não haverá controle de preços", e atribuiu a escalada da inflação nos últimos meses "à dificuldade que as empresas têm para definir custos, num contexto de incerteza". O relatório do Fundo, publicado pelo diário Clarín afirmou que os bancos na Argentina podiam ver o capital reduzido em 21,7 bilhões de pesos este ano, o que levaria o sistema a registrar um capital de apenas 4,3 bilhões de pesos em dezembro.