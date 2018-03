Bancos argentinos querem bônus compulsório Os bancos argentinos voltaram a ocupar o centro dos conflitos com o governo, após a sentença da Corte Suprema de Justiça que considerou inconstitucional a pesificação dos depósitos da província de San Luis, abrindo a porta para uma onda de ações judiciais com decisão final semelhante. Em meio às discussões entre juristas e especialistas sobre o alcance da decisão da última terça-feira, os representantes dos bancos já não falam em cifras, mas sim como farão para devolver os depósitos redolarizados. Os banqueiros sabem que pode demorar alguns meses, devido ao congestionamento de processos na Justiça, mas é inevitável o efeito cascata da sentença da Corte para as atuais 170 mil ações contra o "corralón" (depósitos em prazo fixo que foram reprogramados). Para as instituições financeiras, a única solução para devolver os depósitos pesificados a 1,40 peso por dólar, mais o indexador CER e a diferença do dólar livre atual (em torno de 3,20 pesos por dólar), é dividir o prejuízo com o governo. Ou seja, esta diferença seria paga por um bônus do Estado e este título teria de ser uma medida compulsória para os clientes. A outra alternativa para os banqueiros é receber do Estado um bônus de compensação pela diferença ou ainda que o governo edite um decreto para frear as ações judiciais. Lavagna quer que bancos negociem direto com clientes Os representantes da Associação de Bancos da Argentina (ABA) se reuniram com o ministro de Economia, Roberto Lavagna, em segredo, para discutir a chamada "solução operativa". Segundo fontes dos bancos, a posição de Lavagna continua intacta sobre o assunto: o ministro é contra qualquer medida compulsória. Ele quer que os bancos primeiro negociem com seus clientes, um por um, novos prazos para a devolução dos depósitos. Isso já vem sendo feito desde que a Corte Suprema considerou inconstitucional o "corralito" (depósitos em conta corrente e poupança) e o "corralón". Em decorrência disso, começou uma chuva de processos com ganho de causa para os depositantes. A negociação feita com o banco geralmente resulta em devolução de 50% dos depósitos ao cliente; o restante é pago em parcelas ou negocia-se um novo prazo fixo. Uma fonte do governo, no entanto, admite que se situação ameaçar a tímida recuperação da economia e colocar a Argentina outra vez no centro da tormenta, existe a possibilidade de que o bônus compulsório seja adotado. No entanto, a idéia é ir administrando o problema e deixar o problema para o próximo governo, que assumirá no dia 25 de maio próximo.