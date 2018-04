Bancos argentinos são destruídos em várias cidades Vários bancos foram destruídos nas Províncias de Jujuy e Santa Fé. Manifestantes quebraram as fachadas dos bancos Nación, Galícia, Credicoop, Bisel e Nuevo Banco de Santa Fé, na cidade de Casilda. Na cidade de Jujuy, as instituições atacadas foram o Citibak, Macro e Boston. Em ambas as cidades, os manifestantes também protestam em frente às empresas de serviços públicos e órgãos de arrecadação de impostos. Enquanto isso, em Buenos Aires, os desempregados fazem manifestações em frente aos Ministérios da Saúde e do Trabalho. Leia o especial