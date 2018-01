Bancos argentinos vão liberar recursos do "corralón" O fim do chamado "corralón", as aplicações em prazo fixo que foram congeladas e reprogramadas pelo governo, pode estar mais perto do que a própria decisão da Corte Suprema de Justiça sobre a despesificação dos depósitos. Com o processo de recuperação dos depósitos, iniciado no ano passado, os bancos conseguiram reconstruir seu nível de liquidez e várias entidades já têm capacidade de devolver, antecipadamente, os depósitos reprogramados. O Banco de La Pampa, o Citibank e o Macro-Bansud já decidiram devolver os depósitos de seus clientes e a maioria dos bancos está estudando medidas similares. O próprio ministro de Economia, Roberto Lavagna, afirmou que o "corralón" estará totalmente aberto quando finalizar o mandato de Eduardo Duhalde. Os bancos iniciaram a devolução dos bônus Cedros, que atualmente somam 13,5 bilhões de pesos , que fizeram parte da primeira troca voluntária de depósitos por bônus, realizada pelo governo. Os analistas explicam que uma das razões pelas quais os bancos estão optando pela devolução antecipada é o fato de estarem acumulando vários meses de crescimento de depósitos. O saldo em contra corrente que os bancos mantêm com o Banco Central se duplicou em sete meses, passando de 5,441 bilhões no final de junho para 10,940 bilhões de pesos em 21 de janeiro. A segunda razão tem a ver com a imagem. As projeções mais pessimistas sobre o futuro do sistema financeiro ficaram de lado e os banqueiros já pensam como posicionar-se melhor para incrementar sua participação no mercado e buscar a recomposição da relação com os clientes. Por último, nas liberações parciais do "corralón" e as parciais e totais do "corralito", a maioria dos clientes optou por deixar seu dinheiro nas entidades. Quando houve, por exemplo, a liberação dos depósitos em Cedros de até 7 mil pesos, cerca de 70% dos clientes deixaram o dinheiro em contar correntes ou poupança ou novos prazos fixos.