Bancos: as regras da cobrança de tarifas Um importante ponto a ser levado em consideração na hora de escolher um banco para abrir conta é o valor cobrado pelos serviços oferecidos. As tarifas bancárias não são controladas pelo Banco Central (BC) e variam de acordo com o tipo de serviço e seu custo para cada instituição. De acordo com o BC, a cobrança de uma nova tarifa ou o aumento de uma já existente deve ser informada ao cliente com trinta dias de antecedência. Os valores dos serviços sobre os quais se cobram tarifas devem ser afixados na agência em local visível. Ainda segundo o BC, todas as cobranças feitas pelo banco devem ser informadas ao correntista no momento da abertura da conta corrente. Além disso, os débitos de tarifas devem ser claramente definidos no extrato fornecido mensalmente ao cliente. Independentemente das regras do Banco Central, o correntista tem seus direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. Por isso, aqueles que sofrerem cobranças indevidas devem procurar um órgão de defesa do consumidor.