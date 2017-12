Bancos atendem das 9h às 11h na véspera do Natal O atendimento ao público das agências bancárias para o dia 24 de dezembro, véspera de Natal, nas capitais e em regiões metropolitanas do País com horários idênticos ao de Brasília será das 9 horas às 11 horas, enquanto que nas cidades do interior o funcionamento será das 8 horas às 10 horas. A informação é da Febraban, que divulga em seu site (www. febraban.org.br) o esquema especial de atendimento sugerido para as instituições financeiras neste final de ano. Nos Estados com diferença de uma hora em relação à capital federal o atendimento será das 9 horas às 11 horas (horário de Brasília) e no interior, das 8 horas às 10 horas (horário de Brasília). O funcionamento das agências bancárias em Estados com duas ou três horas de diferença será das 10 horas às 12 horas pelo horário da capital federal (região metropolitana e capitais), das 9 horas às 11 horas (interior) e das 10 horas às 12 horas (Acre e Rondônia). Ainda de acordo com informações da Febraban, na quarta-feira, dia 31, não haverá expediente ao público. A entidade alerta ainda que tributos que vencem no dia 31 devem ser pagos até terça-feira, dia 30. Já as contas e títulos com vencimento em 31 podem ser pagos sem encargos no primeiro dia útil do próximo ano, dia 2 de janeiro.