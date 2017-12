Bancos aumentam juros do crédito pessoal As instituições bancárias já iniciaram o processo de repasse à pessoa física a alta do custo de captação, por conta da elevação da taxa básica de juros da economia - Selic - em 1,5 ponto porcentual, para 18,25% ao ano. Com isso, os juros cobrados nas linhas de crédito pessoal registraram uma elevação no mês de julho. De acordo com a pesquisa mensal de juros bancários realizadas pelo Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, a taxa média mensal do empréstimo pessoal, que em junho estava em 4,62%, subiu para 5,04%. Já para o cheque especial, a elevação da taxa média foi um pouco menor: de 8,51% para 8,63% ao mês. Dos 15 bancos pesquisados, 13 elevaram os juros do empréstimo pessoal. As altas praticadas foram desde 0,10 até 1,15 ponto porcentual, respectivamente para os bancos BBV e Real. Somente duas permaneceram com as mesmas taxas, o Banco do Brasil (4,88% ao mês) e a Nossa Caixa (4,95% ao mês). Dessa forma, o banco que cobra mais barato para a concessão de empréstimo pessoal continua sendo o BBV, com um juro de 3,50% ao mês. Já a taxa mais alta é praticada pelo BCN, com juro mensal de 5,90%. Já no cheque especial, apenas três bancos optaram por encarecer suas taxas. O Banespa, que cobrava um juro mensal de 8,10%, passou a cobrar 8,30%. Aumentando em 0,5 ponto porcentual, o juro do Bradesco subiu também para 8,30% ao mês. O Itaú elevou sua taxa em 1 ponto porcentual, de 7,90% para 8,90% ao mês. A maior taxa mensal foi de 9,90%, cobrada pelo Bandeirantes, e a menor foi de 7,70%, da Nossa Caixa. Os técnicos do Procon-SP apontam que a crise econômica da Argentina, afetando diretamente o Brasil, e a recente desvalorização do real em relação ao dólar, que culminou com a elevação da taxa de juros (Selic) em 1,5 ponto porcentual na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), impulsionaram a alta dos juros. O consumidor deve avaliar e ponderar com especial cuidado a real necessidade de solicitar empréstimo ou utilização do limite do cheque especial.