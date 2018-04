Bancos brasileiros podem emprestar pesos

O Ministério da Fazenda quer estimular os bancos brasileiros a conceder crédito a empresas argentinas em pesos. A iniciativa é considerada essencial para que o Sistema de Comércio em Moeda Local (SML), em vigência entre Brasil e Argentina desde setembro de 2008, passe a abranger uma parcela mais substancial das trocas de bens entre os dois países e se amplie para outros países. Segundo Luiz Eduardo Melin, chefe de gabinete do ministro Guido Mantega, o governo de Cristina Kirchner concorda com a medida, que também permitirá aos bancos argentinos emprestar a empresas brasileiras em reais. Mas a Casa Rosada preferiu consolidar o SML antes do início da negociação entre os bancos centrais dos dois países nas regras comuns. "O SML só vai mudar de escala quando existir um instrumento de crédito associado a ele", defendeu Melin. "Para isso, é preciso que os bancos se interessem nesse negócio. Depois, virá a regulamentação." Passados dois meses da adoção, o SML envolveu pouco mais de 2% do comércio bilateral. O sistema permite que importadores e exportadores dos dois países fechem operações sem a intermediação do dólar. Segundo Melin, essa margem estreita de adesão era prevista, uma vez que esse sistema teve como prioridade inserir no comércio Brasil-Argentina as micro, pequenas e médias empresas, antes refratárias por conta do risco e do custo cambial das operações. Mas, em uma nova etapa, o SML vai requerer o financiamento. Para os bancos, o sistema pode significar perda em sua carteira de câmbio, mas Melin acredita que o volume de negócios atrairá as instituições financeiras. O objetivo da Fazenda de dar maior vigor ao SML está atrelado a uma meta mais ambiciosa de estender o mecanismo a todos os países da América do Sul e também às maiores economias emergentes - China, Índia, África do Sul e México -, com as quais o Brasil se alinha em vários foros internacionais. No espaço sul-americano, o SML faz parte da estratégia brasileira para consolidar o real como moeda de referência regional, em um momento de debate sobre a mudança no sistema financeiro global e sobre a substituição do dólar. O Ministério da Fazenda aguarda um contato do novo ministro da Economia da Argentina, Amado Boudou, para marcar a data de assinatura do contrato de troca de moedas (swap), de R$ 3,5 bilhões, que está pronto há um mês. Empossado no último dia 8, Boudou ainda não procurou por Mantega. A finalidade desse mecanismo, segundo Melin, é reforçar a liquidez na Argentina. "É um gesto que demonstra a solidariedade do Brasil com a Argentina, que manteve seu manejo adequado no setor externo neste momento de crise econômica."