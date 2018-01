Bancos buscam fundos 'âncoras' para IPOs esperados para outubro

Os bancos de investimento que estão trabalhando na estruturação das ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) esperadas para outubro estão tentando buscar investidores âncoras para aumentar a chance de sucesso dessas operações, conforme fontes com conhecimento no assunto.

Esse apoio, no entanto, ainda não está fechado em nenhuma das ofertas previstas para a próxima janela, conforme apurou o Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado.

Nesse momento a ancoragem vem sendo apontada ainda como mais desejável, não só por conta do momento difícil do mercado, mas também pelo fato de as três ofertas esperadas para a próxima janela serem de empresas que têm a participação do governo no capital: IRB Brasil RE, Caixa Seguridade e BR Distribuidora, subsidiária da Petrobrás.

Assim, um fundo de private equity, por exemplo, no papel de âncora, colocaria na oferta um "selo" dado por esse fundo, passaria também a mensagem de que a gestão da companhia será mais profissionalizada, já que essa é uma das características de fundos desse perfil ao ingressarem no capital de uma determinada companhia.

Ofertas. O arquivamento do pedido dos três IPOs deve ocorrer na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) até o final dessa semana.

A primeira oferta a sair do papel, conforme fontes, será a do IRB, planejada para o início de outubro. Essa oferta, que deve envolver 40% do capital da companhia, deverá girar cerca de R$ 3,5 bilhões.

A da Caixa Seguridade deverá movimentar R$ 10 bilhões, ao passo que BR deverá girar cerca de R$ 7 bilhões, caso seja batido o martelo de que a oferta envolverá 25% do capital da companhia, porcentual mínimo para que as ações sejam listadas no Novo Mercado, que é o segmento de mais elevadas exigências de boas práticas de governança corporativa. As outras duas ofertas também acontecerão nesse segmento especial da BM&FBovespa.

O contato inicial com os investidores, chamado de pilot fishing, é a oportunidade para que esses potenciais fundos âncoras sejam identificados. Das três companhias, o IRB seria o único que não iniciou até aqui o pilot fishing, conforme fontes.

Desafio. O momento é visto como bastante desafiador para a realização das ofertas, mas elas seguem confirmadas para outubro, tendo em vista o contexto do papel dessas operações ao ajuste fiscal promovido pelo governo.

Outro ponto é o volume total das três ofertas, que deve girará em torno de R$ 20 bilhões. Uma fonte disse que há liquidez para conseguir emplacar todas, mas certamente não serão transações fáceis.

Procurados, IRB, Caixa Seguridade e Petrobrás não comentaram.