Bancos caem com temor; CommerzBank anuncia prejuízo

As ações dos bancos europeus seguem pressionadas nesta quarta-feira, mantendo as bolsas da região em baixa, apesar do sinal positivo dos futuros de Nova York, que operam em alta. Os papéis dos bancos refletem as preocupações com eventual aumento nas provisões contra crédito duvidoso que as instituições para fazer frente às perdas das moedas do Centro e Leste Europeu. Às 10h31 (de Brasília), Londres caía 1,02%; Frankfurt cedia 1,07% e Paris recuava 0,50%. As ações do Unicredit caíam 3,4% mais cedo em Milão e as do Deutsche Bank perdiam 1,3% em Frankfurt. As ações do banco holandês e seguradora ING Groep recuavam 5,9%, após informar prejuízo líquido de 3,7 bilhões de euros (US$ 4,66 bilhões) no quarto trimestre e de 729 milhões de euros (US$ 919,2 milhões) em 2008. O ING disse que não pagará dividendo para 2008. Mas os papéis do Société Générale e do Commerzbank ganhavam mais de 3% cada. O Commerzbank anunciou prejuízo líquido de 809 milhões de euros (US$ 1,02 bilhão) no quarto trimestre, invertendo um lucro de 201 milhões de euros obtidos no mesmo período do ano passado, mas inferior ao prejuízo de 845 milhões de euros (US$ 1,065 bilhão) previsto pelos analistas. Em 2008, o banco informou lucro líquido de 3 milhões de euros (US$ 3,78 milhões), contra ganho de 1,9 bilhão de euros em 2007. A instituição alemã advertiu que não espera registrar lucro em 2009 e prevê pesadas perdas com empréstimos, em consequência da fusão das operações do Dresdner e da crise financeira. O Société Générale (SocGen) alertou que o ambiente econômico permanecerá desafiador durante todo o ano de 2009, após anunciar modesto lucro líquido no quarto trimestre de 2008, de 87 milhões de euros (US$ 109,7 milhões), e declarar um dividendo de 1,2 euro por ação. Em 2008, o lucro líquido foi de 2,01 bilhões de euros, ante lucro de 947 milhões de euros no ano anterior. Os resultados estão em linha com a atualização das projeções divulgada pelo banco no mês passado.As informações são da Dow Jones.