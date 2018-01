Bancos Centrais apostam no crescimento da economia mundial Os dez maiores bancos centrais do mundo, grupo conhecido como o G-10, apostam na retomada da economia internacional nos próximos meses. Reunidos hoje na sede do Banco Internacional de Compensações (BIS), na Basiléia, o G-10 classifica como "significativo" o desenvolvimento da economia nos Estados Unidos e aponta o começo de bons resultados no Japão. Apesar do otimismo, eles alertam que o alto déficit público norte-americano e o fraco desempenho da economia européia poderão inibir um maior crescimento da economia mundial. O presidente do Banco Central francês Jean-Claude Trichet, porta voz do G-10, destaca que a informação mais relevante nos últimos meses se refere à potencial expansão dos investimentos. "Administradores estão cada vez mais confortáveis com a idéia de uma recuperação da economia mundial e vemos algum esperança de aceleração de investimentos. A questão é saber se isso será uma tendência que se manterá ao longo dos meses", afirmou Trichet. EUA, Japão e Europa Representantes do Federal Reserve, o BC norte-americano, relataram que o crescimento da economia dos EUA no segundo trimestre foi "mais significativa do que estava sendo esperado". Sobre o segundo semestre deste ano, o Fed se mostrou otimista e deu indicações de que o crescimento ocorrerá. "Isso nos indica que a recuperação (da economia americana) pode se materializar", disse Trichet. Já no Japão, depois de anos de desempenhos negativos,o G-10 se diz otimista em relação a um crescimento da economia do país. "Temos indicações de que o Japão está produzindo melhores resultados ", afirmou o francês. Mas entre as principais economia do mundo, o problema continua sendo a Europa. Trichet reconhece estar "desapontado" com os fracos resultados do primeiro semestre, afirmou que a economia do continente não deverá crescer mais de 0,7% em 2003, mas está otimista com o próximo ano. "Olhando para frente, temos algumas indicações de que existe potencial de crescimento na Europa. O segundo semestre será bem melhor que o primeiro e retomada se consolidará em 2004", disse.