Bancos centrais avaliam situação argentina Começou esta manhã a primeira reunião do ano do Banco de Compensações Internacionais (Bis), encontro que reúne os 10 principais bancos centrais do mundo. Representantes do Bis ouvirão do vice-presidente do Banco Central da Argentina, Mario Blejer, as explicações sobre as novas medidas adotadas pelo presidente Eduardo Duhalde. A reunião também será um termômetro do apoio que a comunidade internacional dará ao plano. O presidente do Banco Central brasileiro, Armínio Fraga, também participa da reunião e informou que fará um panorama da situação econômica brasileira aos demais presidentes dos bancos centrais presentes.