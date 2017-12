Bancos Centrais da Europa e da Inglaterra mantêm juros O Banco Central Europeu confirmou as expectativas do mercado e manteve suas principais taxas de juros inalteradas. A sua principal taxa, a mínima para ofertas de refinanciamento, permaneceu em 2% ao ano. O encontro do conselho de governança do BCE foi o último desse ano. A próxima reunião do grupo está agendada para 8 de janeiro. A manutenção dos juros já era esperada pelo mercado, já que os 25 analistas consultados pela Dow Jones Newswires neste mês não previam alteração no encontro de hoje, em razão dos sinais de aceleração da atividade econômica na zona do euro. Os analistas anteciparam ainda que o BCE deve manter suas taxas inalteradas no primeiro trimestre de 2004, até identificar sinais de recuperação sólida da economia. Embora a flexibilização do Pacto de Estabilidade para acomodar os déficits dos países e os sinais perversos de inflação nas economias da região garantam razões para o BCE se manter cauteloso, a recente valorizaÇão do euro pode representar um risco à nascente recuperação econômica européia. BC da Inglaterra também mantém O Banco Central da Inglaterra manteve a taxa repo inalterada, em 3,75%, após reunião de dois dias do comitê de política monetária. A decisão era esperada pelo mercado. O BC não comentou a decisão, mas informou que as minutas do encontro serão divulgadas no dia 17 de dezembro. As informações são da Dow Jones.