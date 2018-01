Bancos centrais mantêm otimismo com economia mundial O presidente do Banco Central Europeu (BCE) e porta-voz do G-10, Jean-Claude Trichet, manifestou nesta segunda-feira que a visão sobre o crescimento global continua sendo muito otimista, apesar de ser preciso estar alerta diante de certos riscos. "Continuamos tendo indicações muito positivas sobre o crescimento global", assegurou Trichet em entrevista coletiva, após a reunião dos governadores de bancos centrais membros do Banco de Pagamentos Internacional (BIS), realizada em Sydney. "Estamos vivendo um período excepcional de vários anos, com um crescimento muito dinâmico, e esperamos que ele se mantenha no futuro", acrescentou o porta-voz do G-10. No entanto, Trichet advertiu que existe o risco de alguns fatores, como a inflação, influenciarem no surgimento de "um ambiente que não permita sustentar este crescimento dinâmico". Os governadores de bancos centrais e ministros de finanças dos 20 países que geram quase 90% do Produto Interno Bruto global apontaram durante a cúpula do G-20, em Melbourne, a necessidade de levar em conta os riscos que podem ameaçar o forte crescimento atual. O presidente do BCE destacou que "apesar de agora estar suficientemente equilibrada, pode ser que aconteça um enfraquecimento da economia global". Os governadores dos bancos centrais das principais potências mundiais do G-10 se reúnem a cada dois meses na Basiléia, a sede suíça da instituição, embora nesta ocasião, e em razão da reunião do G-20 na Austrália, os governadores do BIS tenham se encontrado em Sydney. Os membros do G-10 são, na realidade, onze países: Alemanha, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Japão, Reino Unido, Suécia e Suíça. O G-20 é formado por Brasil, Argentina, Austrália, Canadá, China, França, Alemanha, Índia,Indonésia, Itália, Japão, México, Coréia do Sul, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e a União Européia.