Bancos centrais reafirmam sinais de estabilização Os maiores bancos centrais do mundo concluíram hoje, na Basileia, que a economia mundial já dá "claros sinais de estabilização". O encontro ainda concluiu que as medidas excepcionais tomadas por governos de todo o mundo "evitaram uma depressão". A reunião dos BCs, que contou com a presença de Henrique Meirelles e do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), Ben Bernanke, estimou também que os riscos ainda não foram totalmente superados, apesar da conclusão positiva.