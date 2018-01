Bancos compram dólar na véspera de vencimento O vencimento de contratos futuros amanhã na Bolsa de Mercadorias & Futuros levou grandes bancos hoje a comprar dólar no mercado à vista e a cotação da moeda manteve-se em alta durante todo o dia. O comercial fechou cotado na venda a R$ 1,973, com avanço de 0,31%. Neste mês, a moeda valorizou-se 1,13% frente ao real. O giro financeiro no D2 "pronto" quase dobrou, para US$ 3,750 bi, ante cerca de US$ 1,9 bi movimentado ontem. O corte de 0,50 ponto porcentual no juro dos Estados Unidos pelo Fed já era esperado e estava embutido na taxa de câmbio, afirmaram os analistas. Mas, ao contrário do que previam nos últimos dias, eles avaliam agora que eventual fluxo de recursos externos para o País, por conta da queda do juro nos EUA, poderá não ter o efeito de baixa esperado sobre o dólar. Isso porque esses recursos externos também podem vir a ser absorvidos pelo mercado, como tem acontecido nos últimos dias.