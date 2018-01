Bancos: cuidado com golpes e fraudes A modernização dos serviços bancários fez surgir uma série de riscos para o cliente. Além do risco de assaltos e golpes em caixas eletrônicos, existem fraudes mais elaboradas, como a clonagem de cartões e operações irregulares via Internet. A única maneira de prevenir-se é nunca fornecer a senha a ninguém. Mesmo assim, corre-se o risco de haver alguma falha no sistema de segurança do banco. Outras vezes, funcionários do banco favorecem a fraude. Se o saldo estiver abaixo do esperado, o cliente deve pedir esclarecimentos ao banco. Caso constate o golpe, o cliente deve reclamar por meio de uma carta protocolada à gerência solicitando que o valor seja reposto imediatamente. Caso o banco não assuma a responsabilidade, o cliente pode recorrer ao Banco Central. Outra opção é recorrer ao Procon (órgão estadual de defesa do consumidor), ou contratar um advogado e recorrer à Justiça. Veja nos links abaixo mais informações sobre o relacionamento do cliente com os bancos.