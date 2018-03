Bancos da China precisam levantar US$ 73 bi, diz jornal

Os bancos chineses precisam levantar 500 bilhões de yuan (US$ 73 bilhões) no ano que vem para que melhorem seus índices de adequação de capital após a expansão do crédito no início deste ano, informou o jornal estatal Securities Times nesta segunda-feira, 21, citando o diretor da comissão que regulamenta o setor bancário, Li Fuan.

A melhor forma de os bancos levantarem capital é por meio da emissão de novas ações e não de bônus subordinados, já que a primeira abordagem é mais favorável ao desenvolvimento de longo prazo das instituições financeiras, afirmou o jornal. As informações são da Dow Jones.