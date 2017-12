Bancos da Grécia devem manter controle de capitais

Os bancos gregos se preparam para manter amplos controles de caixa durante meses, até que o dinheiro fresco chegue da Europa e com ele uma reestruturação extensa, acreditam as autoridades.

A reabilitação dos bancos do país traz uma pergunta difícil. A zona do euro deveria pegar uma participação dos credores, primeiro pedindo aos detentores de bônus e até mesmo a grandes depositantes que assumam perdas, ou a fatura da reestruturação bancária deveria ser adicionada a montanha da dívida da Grécia?

Responder essa questão poderia sustentar um acordo sobre um terceiro resgate da Grécia que os negociadores querem concluir dentro de semanas. Quando mais tarde, mais crítica será a situação dos bancos, pois o limite semanal de retiradas de ¤ 420 sufoca a economia e afeta a capacidade para pagar empréstimos.

"Os bancos estão em profundo congelamento, mas a economia está ficando mais fraca", disse um oficial, apontando para um aumento constante dos empréstimos que não estão sendo reembolsados.

É improvável que esse dinheiro "congelado" seja descongelado em breve, embora os controles de capital podem ser ligeiramente atenuados, como o afrouxamento, na sexta-feira, de restrições às transferências estrangeiras por parte das empresas.

"Em última análise, você só pode retirar os controles de capital, quando os bancos estiverem suficientemente capitalizados", disse Jens Weidmann, chefe do Bundesbank da Alemanha.

O debate está interligado com uma discussão sobre as reformas, sobre a soberania grega diante de controles europeus e se o país pode se recuperar com as crescentes dívidas que atingiram ¤ 300 bilhões, muito maiores do que a sua economia.

Mercado. A bolsa de valores da Grécia permanecerá fechada hoje, mas deverá reabrir na terça-feira. "É certo que não reabrirá na segunda, mas talvez na terça", disse um porta-voz da bolsa de Atenas à Reuters sob condição de anonimato.

Outra pessoa com relação direta com o assunto confirmou que as autoridades gregas planejam reabrir a bolsa amanhã.

A bolsa permanece fechada desde o dia 29 de junho, quando Atenas fechou seus bancos em dificuldade e impôs controle de capital para conter uma corrida às poupanças que poderia ter levado ao colapso o já cambaleante sistema financeiro grego. O fechamento pôs em risco o lugar da bolsa de Atenas nos índices globais de segurança financeira.