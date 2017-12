Bancos da Grécia seguem fechados pelo menos até segunda-feira, diz jornal grego

O feriado bancário na Grécia tinha previsão de acabar até quinta-feira, mas governo grego decidiu nesta quarta-feira ampliar o hiato das instituições em mais três dias úteis, informou o jornal local Ekathimerini. Com isso, os bancos gregos não reabrirão pelo menos até a próxima terça-feira. De acordo com o diário grego, o governo do premiê Alexis Tsipras decidiu também estabelecer um limite de € 1 mil em dinheiro que os viajantes podem levar ao sair do país.

As novas diretrizes também permitem que os pensionistas sem dinheiro no cartão recebam mais € 120, em agências bancárias abertas especificamente para esse propósito pelo país. Os desempregados que tiveram direito a seguro-desemprego e pessoas que recebem pensão de fundos estrangeiros também poderão sacar a mesma quantia.

De acordo com o jornal, funcionários de bancos gregos dizem que a liquidez existente será adequada até a segunda-feira, mas ressaltam que haverá dificuldades a menos que o Banco Central Europeu (BCE) eleve o limite da Assistência de Liquidez Emergencial (ELA, na sigla em inglês) para o país. Segundo as fontes, sem um acordo entre o governo e seus credores sobre um aumento da ajuda, será improvável que os caixas possam garantir mesmo os € 60 por dia nos saques já na segunda-feira.