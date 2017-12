Bancos dão desconto de 100% na casa própria O Governo Federal decidiu estender a Medida Provisória 1.981-52, que permite à Caixa Econômica Federal oferecer 100% de desconto na quitação dos financiamentos habitacionais, para 182 mil contratos que foram transferidos de outros agentes financeiros para a instituição. A oferta vale para os contratos assinados até 31 de dezembro de 1987, que tenham cobertura do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS) e que estejam com o pagamento em dia. O desconto de 100% já era possível, desde setembro, para os contratos feitos pela própria Caixa. No caso dos contratos cedidos por outras instituições ou adquiridos, foi necessária a comunicação com as instituições originais. As condições para os descontos valem até o próximo dia 29 de dezembro. Veja a lista das entidades que os mutuários podem procurar para solicitar as novas condições. Acre - Banacre Alagoas - Apeal; Produban Bahia - Baneb; Tradição Ceará - Domus Cia; BEC; Cohab Espírito Santo - Triplik S/A Goiás - Caixego Maranhão - BEM Mato Grosso do Sul - CDHU Minas Gerais - Economisa; Mutual Pará - Socilar; Tropical Paraíba - Paraiban Pernambuco - Apepe; Bandepe; Tabajara, Cohab; IPSEP Piauí - Caixa Forte Rio de Janeiro - Banco BRJ; Larcky; Letra; Morada Rio Grande do Norte - Apern Rio Grande do Sul - FIN-HAB; Habitasul; Meridional; Sul Brasileiro; Cohab; Sul Caixa São Paulo - Apesp; Auxiliar; Continental; Família Paulista; Mogiano (ex- Comind); Sul Brasileiro Para os contratos do BEA (Amazonas), COHAB/Espírito Santo; Minas Caixa, Cohab/Mato Grosso, Cohab/Rondônia, Rondonpoup (Rondônia), e Cohab/Santa Catarina, ainda há necessidade de um acerto entre a Caixa e os governos estaduais.