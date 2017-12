Bancos das montadoras elevam juros no CDC Os consumidores já estão sentindo no bolso a elevação da Selic, a taxa básica referencial de juros da economia. Para quem pretende comprar um carro por meio de um financiamento junto aos bancos das montadoras, as taxas de juros foram elevadas durante a duas últimas semanas, segundo levantamento feito pela Agência Estado junto aos bancos Ford, Fiat e Volks. O Banco General Motors não atendeu à solicitação das taxas. O Banco Ford elevou suas taxas em aproximadamente 0,30 ponto porcentual, tanto para aquisição de carros novos quanto usados. Um plano de 24 meses com entrada de 20% para a compra de um carro novo, por exemplo, que cobrava taxas mensais de 2,28%, agora está cobrando 2,59% ao mês. Para planos com entrada de 50%, a taxa subiu de 2,23% para 2,49% ao mês. Para prazos maiores (de 25 a 36 meses), com entrada de 20%, a taxa está em 2,69% ao mês; e com entrada de 50%, a taxa ficou em 2,59% ao mês. Para carros usados, a taxa que estava em 2,78% no plano de 24 meses, subiu para 3,09% ao mês. Nos planos de 25 a 36 meses, a taxa foi de 2,88% para 3,19% ao mês. O Banco Fiat elevou todas as suas taxas em 0,10 ponto porcentual para os financiamentos de carros novos. As taxas ficaram em 2,39%; 2,49%; 2,57%;e 2,69%; respectivamente para os planos de 12 meses, de13 a 24 meses, de 25 a 36 meses e de 42 a 48 meses. A taxas de juros do Banco Volkswagen também foram alteradas. No plano de 24 meses, para compra de um carro novo, com entrada de 50%, a taxa foi elevada de 2,195% ara 2,25% ao mês. Já se a entrada for de 35% a 49%, a taxa sobe para 2,30%. Com entrada de 20% a 34%, os juros cobrados são de 2,35%. Alta da Selic eleva custo do crédito O efeito da alta dos juros no mercado de crédito à pessoa física é conseqüência da alta da taxa básica de juros da economia - Selic - , ocorrida na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) no dia 20 de junho, em que os juros foram elevados em 1,5 ponto porcentual, de 16,75% para 18,25% ao ano. Com a elevação, as instituições bancárias tendem a repassar o aumento do custo de captação do dinheiro para os consumidores, elevando-se assim as taxas de juros nas diversas linhas de crédito. E a expectativa do mercado é que a Selic suba ainda mais na próxima reunião, dia 18 de julho.