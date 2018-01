Bancos de investimento anunciam visões opostas sobre Brasil Em em único dia, um banco de investimentos rebaixou as recomendações para as ações brasileiras, outro afirmou que os fundamentos no Brasil parecem dar suporte a uma elevação na recomendação do País e um terceiro elevou a recomendação sobre as ações brasileiras. O banco de investimentos Goldman Sachs rebaixou a recomendação para as ações brasileiras de "neutro" para "underweight" (abaixo da média do mercado). Em comunicado distribuído em Nova York, o Goldman Sachsw considerou que os padrões passados de performance e valores de mercado indicam um limite de alta de 10% a 15% para as ações brasileiras, considerando os ganhos observados no quarto trimestre do ano passado. O Goldman recomendou um redirecionamento dos recursos para o México, onde haveria espaço para uma alta de 20% a 40% das ações, e elevou a recomendação para as ações daquele país para "overweight" (acima da média). "Nós observamos riscos menores e de cunho microeconômico e regulatório, assim como em agosto, quando nós elevamos o peso do Brasil de ´underweight´ para ´neutro´, mas a perspectiva segue sendo incerta para o País", ponderou o Goldman. No entanto, o banco destacou que o Brasil conta com a ajuda do pacote do Fundo Monetário Internacional (FMI) e com os sinais positivos vindos da agenda macroeconômica e de política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O banco de investimentos informou que reduzirá sua exposição nas empresas de infra-estrutura, bancos, telecomunicações e na Companhia Vale do Rio Doce. Simultaneamente, o Goldman elevará a presença de ações cíclicas, telecons e bancos mexicanos. As ´top picks´, principais apostas do banco no México são a America Movil, empresa de telefonia celular; a Cemex, de cimentos; a construtora Consorcio Ara, o conglomerado Alfa e o BBVA Bancomer, grupo financeiro. Merrill Lynch elogia Brasil e rebaixa México Já o Merrill Lynch rebaixou hoje sua recomendação para a bolsa de valores do México de overweight (acima da média do mercado) para underweight (abaixo da média) e, ao mesmo tempo, elevou a recomendação para o Chile de nêutra para acima da média, aumentando também a posição em cash da carteira recomendada de ações para América Latina. "Enquanto a nossa inclinação natural seria adicionar o Brasil na nossa carteira mais do que aumentar a posição em cash, o mercado brasileiro vem subindo muito rapidamente, e nós preferimos esperar por um melhor ponto de entrada", disse o estrategista-chefe de bolsas para América Latina do banco, Robert Berges. "Contudo, mantendo a recomedação para Bovespa em marketweight (na média do mercado) com uma recomendação underweight para o México, estamos sinalizando que, dos dois maiores mercados de ações da América Latina, preferimos o Brasil no início deste ano", disse Berges. Entre os motivos para o rebaixamento da bolsa mexicana, o analista citou um crescimento decepcionante da economia dos Estados Unidos, o peso enfraquecido e maior aperto monetário que deverá se traduzir em fôlego fraco para a economia mexicana, como também uma deterioração da renda disponível e dos gastos dos consumidores neste semestre. Ao citar que, entre os dois maiores mercados de ações da América Latina (México e Brasil), prefere a Bovespa no início deste ano, Robert Berges afirmou que os fundamentos no Brasil parecem dar suporte a uma elevação na recomendação do País. No entanto, o analista manteve a posição do Brasil em na média do mercado na sua carteira recomendada de ações para a região. "Achamos que o momento não é de acrescentar Brasil na carteira, dada a rápida alta do mercado nas últimas semanas", explicou Berges. Ele ressaltou que a Merrill Lynch mantém uma postura cautelosa em relação ao cenário global, com uma guerra contra o Iraque parecendo iminente e também com pobres pespectivas para as ações de tecnologia. "Nesse contexto, o Brasil permanece vulnerável como um dos maiores beta entre os mercados emergentes", disse. Contudo, Berges disse que prevê um tempo no futuro em que poderá aumentar a exposição à Bovespa. "Os fundamentos parecem estar se fortalecendo e os valuations (indicadores de preço e econômicos de uma ação) estão atrativos, mas o mercado de ações e o câmbio se moveram com muita rapidez e podem sofrer uma pausa no curto prazo", explicou. Bear Stearns eleva Brasil para ?acima da média do mercado? O banco de investimentos Bear Stearns elevou sua recomendação para ações brasileiras para "overweight" (desempenho acima do mercado) e rebaixou o México para "underweight" (desempenho abaixo do mercado). O banco está aumentando seu otimismo sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois que o ministro da previdência, Ricardo Berzoini, ressaltou uma agenda de reformas para o sistema previdenciário no final da semana passada. "Isso representa uma extensão de processo de várias semanas, no qual o novo governo apontou para os cargos de política econômica pessoas pró-mercado em posições macroeconômicas e até agora não subordinou a política econômica às necessidades de planos mais regulatórios e mais orientados a ministros da indústria", escreveu a Bear Stearns em relatório. Os investidores temeram o Brasil na maior para do ano passado entre suspeitas de insolvência e ameaças pré-eleitorais, mas as ações do País até agora neste mês subiram 16,5%, à medida que os investidores ficam mais confortáveis com Lula. O banco de investimento está cortando sua recomendação para o México entre preocupações sobre o desempenho macroeconômico do país, ainda dependente da recuperação dos Estados Unidos.