Bancos de MG devem atender clientes em 15 minutos Uma lei estadual determina que as agências bancárias de Minas Gerais atendam o consumidor em, no máximo, 15 minutos nos caixas convencionais e nos terminais de auto-atendimento. De acordo com o Procon de Belo Horizonte, a instituição que não cumprir as regras da lei 14.235 de abril de 2002 pode pagar multa de R$ 5.320,00. Além de agilizar o atendimento, a lei também exige que os bancos instalem sanitários e bebedouros para os seus clientes. O Procon de Belo Horizonte vai fiscalizar as agências bancárias da capital mineira a partir de hoje. O coordenado do Procon de Belo Horizonte, Bruno Burgarelli, diz que a lei exige que a agência bancária forneça uma senha ao cliente com número de ordem de chegada, a data e a hora exata de sua entrada no banco. "Atualmente, o consumidor sofre mais de uma hora nas filas de bancos. Isto é um desrespeito. A lei vai beneficiar os clientes a terem um atendimento melhor", afirma. A lei, que entrou em vigor no dia 26 de abril de 2002, determina o prazo de até 90 dias para as agências bancárias se adaptarem às novas regras. O coordenador do Procon ressalta que este prazo expirou no último dia 26 de julho. "A fiscalização que come nesta segunda-feira vai servir primeiro para advertir e educar os bancos que não estiverem atendendo seus clientes em quinze minutos. No caso de reincidência, o Procon vai aplicar a multa prevista na lei", alerta Bruno Burgarelli.