Bancos de montadoras alongam financiamento Depois da guerra de promoções que levou à redução dos juros para compra de veículos, os bancos das montadoras estão competindo agora para oferecer planos de financiamento com prazos mais longos e entradas menores. "O cliente vem preferindo uma entrada menor para continuar capitalizado, aproveitando o bom momento para a compra financiada", observou o diretor executivo da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef), José Romélio Brasil Ribeiro. "Há uma tendência de alongamento dos prazos e redução do valor da entrada", confirmou o primeiro vice-presidente da Anef, Flávio Croppo, diretor do Banco Fiat. De acordo com os executivos, a taxa média praticada no mercado deve continuar em torno de 1,88%, levando os bancos a utilizar novos instrumentos de promoção. "Não há mais muito espaço para a redução das taxas de juros", justificou Ribeiro. Com isso, o prazo médio dos financiamentos feitos pelos bancos das montadoras, que era de 26,9 meses no final do ano passado, aumentou para 29 meses em média no primeiro bimestre de 2001. No fim de 99, o parcelamento médio era de 24,4 meses. Algumas instituições estão oferecendo planos de 60 meses, entre elas o Banco Fiat, informou Croppo. Segundo a Anef, a maioria dos clientes prefere dar uma entrada média de 20% do preço do carro.