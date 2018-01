Bancos de montadoras elevam juros Pesquisa realizada hoje pela Agência Estado apurou que os juros cobrados nos financiamentos de automóveis praticados pelos bancos de montadoras sofreram elevação em abril. Os bancos Ford, Volkswagen e DaimlerChrysler já estão praticando taxas mais elevadas, enquanto o Banco Fiat estuda reajuste e deve divulgar sua decisão até amanhã. O Banco GM recusou-se a participar da pesquisa. A pesquisa anterior foi realizada entre os dias 2 e 5 de abril, e todos as taxas ficaram abaixo das apuradas hoje. A taxa mais baixa agora é praticada somente pelo Banco Volkswagen, de 2,09% ao mês, para carros novos com entrada de 50%. A maior, de 2,74% ao mês também é do Banco Volkswagen, para automóveis usados com 30% de entrada. Na pesquisa anterior, as taxas mensais variavam entre 1,99% e 2,25%. Veja as tabelas abaixo. A elevação das taxas em relação às tabelas antigas foi desigual. O Banco Volkswagen reajustou sua tabela entre 4,78% e 5,03%. Já o Banco Ford aumentou suas taxas entre 6,85% e 25,11%, enquanto o Banco Daimler Chrysler promoveu altas entre 11,27% e 20,60%. A alta nos juros reflete a elevação da Selic, a taxa básica referencial de juros, e das taxas dos contratos futuros. Ambas dispararam em abril, principalmente por causa da instabilidade gerada pelas dificuldades econômicas da Argentina. Os aumentos promovidos pelas montadoras indicam o repasse dessa alta dos juros para o consumidor final. Confira abaixo as taxas mensais de juros dos financiamentos de automóvel das montadoras: Banco Ford Plano (entrada) 1 a 36 meses 1 a 36 meses 37 a 48 meses 37 a 48 meses Novos (50%) 1,99 2,19 - 2,24 Novos (20%) 2,09 2,24 2,19 2,34 Semi-novos (20%) 2,19 2,44 - - Usados (30%) 2,19 2,74 - - Banco Volkswagen Entrada 50% Prazo (meses) novos novos semi-novos semi-novos 1 a 24 1,99 2,09 1,99 2,09 25 a 36 1,99 2,09 1,99 2,09 Entrada 35% a 49% Prazo (meses) novos novos semi-novos semi-novos 1 a 24 2,04 2,14 2,04 2,14 25 a 36 2,04 2,14 2,04 2,14 Entrada 20% a 34% Prazo (meses) novos novos semi-novos semi-novos 1 a 24 2,09 2,19 2,09 2,19 25 a 36 2,09 2,19 2,09 2,19 Banco DaimlerChrysler Prazo (meses) Novos e semi-novos* novos e semi-novos* usados** usados** 3 2,20 2,47 2,25 2,53 6 2,16 2,47 2,25 2,53 10 1,99 2,40 2,22 2,47 12 1,99 2,34 2,19 2,47 18 1,99 2,31 2,16 2,47 24 1,99 2,34 2,14 2,47 30 2,04 2,34 2,18 2,50 36 2,04 2,37 2,22 2,50 42 2,12 2,37 - - 48 2,13 2,37 - - 60 2,18 2,44 - - Veja no link abaixo a pesquisa completa de taxas das juros praticadas no mercado.