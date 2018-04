Bancos devem ativar crédito interbancário, diz Trichet

Os bancos devem aproveitar os esforços feitos pelos bancos centrais e governos para ajudar a aliviar o estresse nos mercados monetários (de dívida de curto prazo) interbancários, disse o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet. "Isto pode ser conseguido pela reativação do mercado monetário interbancário e pela retomada da função de intermediação", disse Trichet ao Congresso Bancário Europeu de 2008, em Frankfurt. Veja também De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Os bancos centrais desempenham um "papel fundamental" na contenção da crise dos mercados financeiros e vão continuar a fazer "tudo o que puderem para dar apoio ao funcionamento do sistema financeiro", acrescentou. Os principais bancos centrais do mundo cortaram taxas de juro e injetaram liquidez nos mercados interbancários em ações coordenadas destinadas a conter a crise de confiança global. As informações são da agência Dow Jones.