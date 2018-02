Bancos devem indenizar cliente que tiver cheque roubado Os bancos são obrigados a indenizar o cliente por danos morais quando ocorrer furto de talão de cheques dentro da agência bancária. Essa obrigação persiste ainda que não tenha havido dano expresso à imagem do correntista. A questão foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguindo o voto do relator, ministro Aldir Passarinho Junior, que não aceitou o recurso especial apresentado pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS). A decisão foi tomada depois que duas clientes, no Rio Grande do Sul, foram incluídas no cadastros de inadimplentes, sem ao menos terem sofrido cobrança judicial por dívida. Para os ministros, apenas o incômodo causado por telefonemas e reclamações é suficiente para os clientes merecerem tal indenização. Segundo o ministro, a devolução indevida de outros cheques regularmente emitidos pelas autoras do caso resultou em desgaste moral. Conforme a unanimidade dos ministros, a segurança é prestação essencial à atividade bancária, não podendo ser considerada caso fortuito ou força maior para efeito de isenção de responsabilidade civil a ação de terceiro que furta no interior do próprio banco talonário de cheques e cartão de garantia emitidos em favor do cliente do estabelecimento. No caso do RS, a 20a. Câmara Cível do TJ/RS fixou a indenização em 30 salários mínimos, acrescidos de juros legais e de mora, desde a citação do banco, à taxa de 6% ao ano e, após a vigência do Código Civil de 2002, à taxa de 12% ao ano. A alegação do banco de que teria sido vítima de ato ilícito de terceiro e de que o valor dos cheques devolvidos (R$ 275 reais) seria desproporcional à indenização fixada não foi aceita pelo tribunal gaúcho nem pelo STJ.