Bancos devem retomar empréstimo Há uma tendência hoje no mercado, segundo alguns analistas, de que o volume efetivo de crédito ao consumidor irá aumentar nos próximos meses. Isso pode ocorrer devido a uma série de fatores. Os indicadores mais recentes mostram a inflação sob controle, a produção industrial crescendo e uma recuperação dos níveis de emprego. A economia começa a ganhar fôlego. Dentro deste cenário, se os fatores externos, como a desaceleração da economia dos EUA, não atrapalharem, e houver um aumento das exportações, com o câmbio ficando na casa de R$ 1,82, o Banco Central (BC) pode voltar a reduzir a taxa básica de juros. Hoje a Selic está em 18,5% ao ano, um patamar alto considerando que a inflação do ano deve ficar na ordem de 6,3%, segundo estimativas do Banco Central. Significa dizer que a taxa de juros dos título públicos também pode cair. Esses papéis ficariam menos atraentes para os bancos que buscariam como alternativa de ganho ampliar o volume de empréstimos para o consumidor, linhas que têm juros mais altos do que os títulos do governo, explica o analista de investimentos bancários da Sudameris Corretora, Gilberto Pereira de Souza. Maior demanda Outro efeito do crescimento da economia é que o nível de insegurança da população diminui. Gasta-se mais e o movimento natural é que haja uma procura maior por crédito. Segundo o analista, a demanda por empréstimos hoje não está alta. Com a retomada do crescimento ela deve aumentar e os bancos, automaticamente, vão ampliar o volume disponível para o cliente. A oferta maior de crédito deve levar a uma redução dos juros. Por que isso não acontece agora ... Apesar do custo de captação dos bancos ter diminuído, outras despesas continuam pesando na conta das instituições, afirma Gilberto Souza. Os custos internos como salários, contas de luz, telefone, o pagamento de impostos etc., continuam subindo. A inadimplência, que explodiu nos últimos anos, começa a melhorar, mas ainda está em níveis muito altos, principalmente nos bancos públicos. De olho no risco, o próprio BC tomou uma medida que dificultou o acesso ao crédito. O BC determinou que os bancos tenham uma provisão de risco de crédito muito maior. Isso vale para qualquer cliente e é exatamente a mesma taxa: 0,5% do valor emprestado vai para a provisão de risco. Ou seja, o custo do dinheiro fica mais alto para o tomador de empréstimo. Pereira de Souza alerta o consumidor para as taxas de juros cobradas pelos bancos. Apesar de terem recuado um pouco ao longo dos últimos meses, ainda são extremamente elevadas. Pesquisa do Procon indica que a média do cheque especial está da ordem de 9,2% ao mês, o que equivale a uma taxa anual de 188%. A conclusão a que se chega é que, mesmo que haja um aumento na oferta de crédito, ainda vai levar muito tempo para o juro ao consumidor atingir um nível razoável.