Bancos devem sobreviver à crise no mercado de crédito A atual crise no mercado de crédito norte-americano pode causar alguma dificuldade para os principais bancos de investimento do país, mas é improvável que seja letal para qualquer um deles. Os adiamentos de 22 bilhões de dólares em títulos de dívida para financiar as aquisições da rede britânica de farmácias Alliance Boots [AB.UL] e a montadora norte-americana Chrysler alimentaram os temores de que se o crédito continuar apertando, os bancos de investimento ficarão empacados com bilhões de dólares de empréstimos que ninguém quer. Esses empréstimos que ficam em modo de espera resultam de uma súbita relutância na aquisição de títulos de dívida de risco maior entre os investidores, assustados com a crescente inadimplência dos proprietários de moradia. A preocupação é de que as empresas tomadoras de empréstimos sejam as próximas. O Citigroup e o JPMorgan Chase são o foco de grande parte da preocupação atual, pois estão entre os cinco principais consultores de fusões --uma grande fonte de recursos-- e estão entre os três primeiros subscritores de dívidas e ações. O problema, entretanto, se espalha entre os bancos de investimento e pode afetar outras companhias, como o Goldman Sachs e o Morgan Stanley . O rendimento médio dos bônus junk --aqueles mais arriscados e com maiores retornos-- subiu em mais de meio ponto percentual, para 8,64 por cento na quarta-feira, segundo a Merrill Lynch, exibindo o maior nível em mais de um ano. Onde e quando o menor nível será atingido é o que todos tentam descobrir. "Muitos negócios que estavam encaminhados vão ser completados porque todos esses grandes acordos privados de aquisição que foram acertados não têm saída financeira", afirmou Rob Engel, chefe de fusões e aquisições da Wachovia Securities, à Reuters. "Esse é o risco que muitos bancos estão assimilando agora." O JPMorgan é líder no conturbado empréstimo da Chrysler. Já o Citigroup atua em aquisições grandes, incluindo as compras pendentes da empresa de energia TXU Corp e a empresa de processamento First Data . Na semana passada, o vice-presidente de finanças do Citigroup, Gary Crittenden, declarou que as receitas trimestrais foram afetadas por causa de quatro empréstimos pendentes, alertando que pode ser pior neste trimestre.