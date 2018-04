Bancos do Brasil avançam entre os mais lucrativos Cinco bancos brasileiros - Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Unibanco e Santander - estão no ranking das 20 instituições financeiras de capital aberto da América Latina e Estados Unidos que registraram os maiores lucros no terceiro trimestre deste ano, aponta um estudo Economática. Em igual período de 2007, quatro instituições brasileiras constavam nessa lista (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Unibanco). De acordo com o estudo, o banco americano Wells Fargo encabeça o ranking, com um lucro de US$ 1,637 bilhão, seguido pelo BankAmerica, também dos EUA, com resultado de US$ 1,177 bilhão. O Bradesco ocupa neste ano a terceira posição no rol dos maiores lucros e o primeiro lugar entre os bancos brasileiros, com resultado líquido de US$ 997,9 milhões, seguido pelo Banco do Brasil, com US$ 975,3 milhões, e o Itaú (US$ 965,2 milhões). A operação do Santander no Brasil, que não aparecia no ranking dos vinte maiores lucros no ano passado, ocupa hoje a 16ª posição. O gerente de Relações Institucionais da Economática, Einar Rivero, observa que os quatro bancos brasileiros que constavam no ranking do terceiro trimestre de 2007 tiveram uma significativa ascensão na lista deste ano. O Bradesco e o Banco do Brasil, por exemplo, estavam na 10ª e na 12ª posição em 2007, respectivamente. "O avanço dos bancos brasileiros no ranking dos maiores lucros entre as instituições da América Latina e dos EUA se deve ao grande buraco registrado pelos bancos americanos no terceiro trimestre." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.