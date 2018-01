Bancos do País perdem em eficiência para latino-americanos Os bancos brasileiros precisam melhorar a eficiência para se equiparar aos seus pares da América Latina, apesar da boa performance em diversificação de receitas e lucratividade, sinalizou a Standard & Poor´s em um estudo sobre os 30 maiores bancos comerciais do Brasil divulgado na noite de terça-feira. De acordo com a agência de classificação de risco, a taxa de rendimento sobre as receitas é de 29% na região latino-americana, contra 27% dos bancos no País. A agência afirmou também que o Itaú e o Bradesco são as instituições financeiras nacionais com maior solidez diante dos riscos soberanos. Segundo o levantamento, os bancos privados de varejo do País estão em boa posição em relação aos latino-americanos que têm avaliação "BB+/BBB-" em termos de diversificação da renda e lucratividade, mas ainda "têm o que fazer no sentido da eficiência". A relação despesas/receitas excluindo juros das entidades latino-americanas é de 52%, frente aos 63% das brasileiras. "A lucratividade (dos bancos brasileiros) deve continuar forte... A crescente diversificação de resultados com menor dependência de ganhos com títulos públicos deve minimizar a volatilidade dos resultados e fornecer lucros sustentáveis nos próximos anos", disse a S&P no relatório. Por outro lado, os bancos latino-americanos mostram melhores taxas de eficiência." Para a agência, o Itaú é o banco "mais diversificado e eficiente" do País e a única entidade que se compara às latino-americanas em termos de eficiência. O Bradesco fica um pouco atrás do Itaú no aspecto diversidade da receita e está "rapidamente melhorando sua eficiência", conforme a agência.