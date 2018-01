Bancos dos EUA poderão pagar multas de US$ 1,5 bilhão Os órgãos reguladores dos Estados Unidos planejam anunciar um acordo com os maiores bancos de investimento do país para solucionar acusações de que eles enganaram investidores com recomendações sobre ações a fim de obterem contratos, o que poderá lhes custar até US$ 1,5 bilhão, afirma o Wall Street Journal. O provável acordo com a Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários nos EUA), o procurador-geral de Nova York, Eliot Spitzer, e outros órgãos reguladores, forçará as corretoras a realizarem mudanças na forma como tratam as análises sobre ações e exige que as firmas paguem as multas e restituição aos investidores e forneçam fundos para análises independentes aos clientes. O acordo inclui a separação dos analistas de ações e dos bancos de investimento e impedem as corretoras de venderem ações em oferta pública inicial (IPO na sigla em inglês) a executivos de companhias com as quais realizam negócios. O Citigroup, controlador da Salomon Smith Barney, pagará uma multa de US$ 325 milhões; o Credit Suisse First Boston, do Credit Suisse, US$ 150 milhões; e a Goldman Sachs e Morgan Stanley pagarão US$ 50 milhões cada, afirmam pessoas próximas das negociações. Além da multa, poderá ser exigido ao Citigroup que se desculpe publicamente pelas análises enganosas sobre ações, porém o CEO Sanford I. Weill provavelmente evitará enfrentar acusações separadas em uma ampla investigação sobre as análises do grupo. A porta-voz do Citigroup não comentou a respeito.