Bancos dos EUA têm US$ 100 bi em créditos e calote já preocupa

Um estudo da consultoria AlixPartners calcula que as companhias que extraem o óleo vão gerar este ano um caixa US$ 102 bilhões menor do que elas precisariam para manter só as operações básicas. O mesmo levantamento mostra que as petroleiras dos EUA e do Canadá perdem US$ 2 bilhões por semana extraindo o produto nos preços atuais.

Um dos indícios da deterioração da situação financeira das empresas de petróleo é a forte piora da classificação de risco de crédito do segmento. Só no ano passado, a Standard & Poor’s (S&P) rebaixou o rating de 100 empresas do setor apenas nos EUA e prevê que a tendência continue em 2016, com várias companhias perdendo o grau de investimento.

“A derrocada do petróleo pode ser um dos principais testes para os maiores bancos dos EUA desde a crise financeira mundial", afirma o jornal The New York Times. A exposição dos bancos ao setor de petróleo não é tão alta como era com o segmento imobiliário antes da crise de 2008. Em algumas instituições, como Wells Fargo, a exposição está na casa dos 2% da carteira. Mesmo assim, o tema virou o principal foco de preocupação de analistas e investidores, dominando os questionamentos aos executivos dos bancos nas teleconferências de resultados nas últimas semanas, o que contribuiu para provocar quedas recentes das ações do setor financeiro nas bolsas.

O reforço nas provisões para devedores duvidosos foi registrado em vários bancos dos EUA no quarto trimestre de 2015. O Bank of America ampliou as reservas para calotes em US$ 264 milhões, principalmente por causa de preocupações com o setor de petróleo. O JPMorgan elevou em US$ 124 milhões e o Citi aumentou em US$ 300 milhões as provisões só para o segmento.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estes mesmos bancos também ficaram mais rigorosos na liberação de novos créditos para o setor.