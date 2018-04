Bancos dos EUA tiveram prejuízo de US$ 26,2 bi O setor bancário dos EUA teve prejuízo de US$ 26,2 bilhões no quarto trimestre de 2008. Foi o primeiro fracasso do setor desde os três últimos meses de 1990. Os bancos e instituições de poupança dos EUA viveram no período seu pior trimestre desde o início da crise de crédito e poupança, e o crescente número de falências de bancos quase cortou pela metade a rede federal de seguros de depósitos. As perdas dos quatro maiores bancos representaram metade do total, mas quase um terço teve prejuízo. Também houve forte aumento no número de bancos de alto risco, de 47%, em comparação com o terceiro trimestre de 2008.